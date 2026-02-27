CoreWeave se propadá o více než 17 %: investoři znejistěli z capexu 30–35 mld. USD

Akcie CoreWeave (CRWV) v pátek 27. února 2026 během dne klesaly o více než ~17 %, když trh vstřebával plán firmy více než zdvojnásobit kapitálové výdaje. Investoři řeší hlavně dopad na marže a otázku, jak bude „neocloud“ financovat tempo expanze podobné hyperscalerům. Zdroj: xStation5
Co stálo za výprodejem
Spouštěčem byl výhled capexu na rok 2026 ve výši 30–35 mld. USD oproti 14,9 mld. USD v roce 2025. Firma připustila krátkodobý tlak na marže, zatímco trh začal více zpochybňovat ekonomiku investic a zdroje financování.
Reuters zároveň upozornil, že CoreWeave měla 3,13 mld. USD v hotovosti a ekvivalentech – výrazně méně než velcí cloudoví hráči, což může zvyšovat citlivost akcie na změny sentimentu.
Průběh obchodování: gap-down a výraznější intradenní minimum
Akcie otevřely po předchozím závěru kolem 97,63 USD přibližně na 84,22 USD a intradenně se dostaly zhruba k 78,87 USD (cca -19 % vůči předchozímu závěru v minimu dne).
Výsledky: rychlý růst, ale i vyšší ztráty a tlak na marže
CoreWeave vykázala ve 4Q 2025 tržby 1,572 mld. USD (vs. 747 mil. USD před rokem), ale také čistou ztrátu 452 mil. USD a čistý úrokový náklad 388 mil. USD za čtvrtletí – což zvýrazňuje význam financování u extrémně kapitálově náročného růstu.
Reuters doplnil, že upravená provozní marže klesla na 6 % z 16 % o rok dříve, což podporuje obavy, že rychlé navyšování kapacit krátkodobě „předbíhá“ ziskovost.
Backlog roste, ale rozhoduje včasné dodání kapacit
Backlog tržeb narostl na 66,8 mld. USD (z 15,1 mld. USD o rok dříve). Reuters však zdůraznil, že realizace závisí na tom, zda se podaří spouštět datová centra včas.
Firma uvedla, že na konci roku 2025 měla přes 850 MW aktivního výkonu a 3,1 GW kontrahované kapacity, z níž většinu čeká online do roku 2027.
Co budou investoři sledovat
Klíčové bude tempo obnovy marží, schopnost doručovat kapacity bez zpoždění a konkrétnější obraz financování expanze v objemu 30–35 mld. USD ročně.
