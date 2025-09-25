Akcie H&M rostou o 7 % po silném překonání tržeb 📈

Akcie švédské společnosti H&M (HMB.SE) dnes vyskočily o 7 %, čímž dosáhly nejvyšší úrovně za posledních 11 měsíců, protože investoři uvítali důkaz pokroku ve strategii společnosti.
- Provozní zisk vzrostl meziročně o 40 % na 4,91 miliardy SEK (523 milionů USD), což výrazně překonalo konsenzus LSEG ve výši 3,68 miliardy SEK.
- Toto překonání tržeb naznačuje, že plán generálního ředitele Daniela Ervera na obrat firmy získává na síle po dvou slabých čtvrtletích.
- Módnější kolekce a marketing s celebritami (Charli XCX, Tyla) pomáhají H&M znovu se vymezit vůči konkurentům v oblasti rychlé módy, jako jsou Shein a Zara.
- Společnost opět uspořádala prestižní přehlídku na London Fashion Week — poprvé od roku 2018 — čímž podtrhla snahu o posílení relevance značky.
- Zásoby klesly meziročně o 9 %, což odráží lepší skladbu produktů a prodeje za plné ceny během sezóny.
- Tržby mírně poklesly na 57 miliard SEK, ale i tak překonaly odhady (56,8 miliardy SEK).
- Kontrola nákladů a přísnější cenová disciplína podpořily ziskovost.
Rizika pro marže ve 4. čtvrtletí však představují americká cla a slábnoucí spotřebitelský sentiment.
H&M plánuje „obezřetný cenový přístup“ — selektivně zvyšovat ceny, zároveň však chránit základní cenové řady a dětské zboží, aby si udržela podíl na trhu. Dřívější termín Black Friday letos může vést k vyšším slevám ve 4. čtvrtletí.
Síla H&M v nadcházející sváteční sezóně bude klíčovým testem odolnosti firemní strategie. Spojené státy (13 % skupinových tržeb) zůstávají hlavním faktorem vzhledem k obchodním bariérám.
