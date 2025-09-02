Akcie InPost klesají po zveřejnění nejnovějších výsledků uprostřed probíhajícího sporu s Allegrem.

InPost zveřejnil výsledky za druhé čtvrtletí 2025, které nenaplnily očekávání analytiků a vyvolaly smíšené reakce investorů. Upravená EBITDA dosáhla 1 mld. PLN, mírně nad tržním konsensem 990 mil. PLN. Tržby se zvýšily o 34,7 % meziročně na 3,5 mld. PLN, což je povzbudivé a ukazuje na pokračující expanzi a rostoucí rozsah podnikání. Naopak pokles čistého zisku je znepokojivý – činil pouze 254 mil. PLN, což je o 21 % méně než před rokem a zároveň pod očekáváním 322,7 mil. PLN.
Finanční výsledky za 2Q 2025:
Čistý zisk: 254 mil. PLN (-21 % y/y, oček.: 322,7 mil. PLN)
Tržby: 3,5 mld. PLN (+34,7 % y/y)
Upravená EBITDA: 1 mld. PLN (+12 % y/y, oček.: 990 mil. PLN)
EBITDA marže: 28,2 % (pokles o více než 5 p. b.)
Objem zásilek: 324 mil. (+23 % y/y), významná část z mezinárodních trhů
Pokles ceny akcií InPostu po zveřejnění výsledků souvisí mimo jiné s obavami z růstu nákladů, zejména kvůli integraci britské kurýrní společnosti Yodel, což negativně ovlivňuje ziskovost. Analytici navíc upozorňují na zpomalení růstu objemu zásilek v Polsku – z 10 % v 1Q na současných 6 %. Spolu s rostoucí konkurencí a tlakem na ceny tyto faktory omezují potenciál pro zlepšení profitability.
Negativní sentiment posiluje také probíhající právní spor s Allegrem. InPost požaduje zaplacení smluvní pokuty téměř 99 mil. PLN, přičemž obviňuje Allegro z bránění zákazníkům ve výběru doručení přes InPost. Allegro tato obvinění odmítá a případ má být vyřešen u rozhodčího soudu do konce roku 2026. Obě firmy však nadále provozní spolupráci udržují, zejména během předvánoční sezóny.
Hlavním motorem růstu tržeb InPostu byl výkon na mezinárodních trzích, zejména ve Velké Británii. Poprvé v historii pocházela více než polovina tržeb skupiny InPost mimo Polsko, což potvrzuje účinnost mezinárodní strategie zdůrazňované vedením. Ve 2Q 2025 InPost doručil 324 mil. zásilek (+23 % y/y).
Největší růst byl zaznamenán ve Velké Británii (+177 % y/y), zejména díky integraci kurýrní společnosti Yodel, která posílila místní tržní postavení. Růst byl zaznamenán i v eurozóně (+10 % y/y) – na trzích jako Francie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Španělsko, Portugalsko a Itálie.
Navzdory problémům na domácím trhu a tlaku na náklady InPost plánuje další agresivní expanzi a chce v roce 2025 nainstalovat více než 14 000 nových parcel lockerů. Významná část těchto zařízení bude směřovat na mezinárodní trhy – zejména do Velké Británie, zemí Beneluxu a na Pyrenejský poloostrov. Firma očekává, že to povede k růstu tržeb o 30–40 % a růstu EBITDA o 20–25 % za celý rok. Tato strategie podtrhuje klíčový význam mezinárodní expanze jako hlavního motoru růstu, který může vyvážit problémy a zpomalení na polském trhu.
