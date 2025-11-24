Akcie Inspire Medical Systems vzrostly o více než 27 % po navýšení úhrad a pozitivním hodnocení analytiků

-
Akcie Inspire Medical vzrostly o více než 27 % díky 50% navýšení úhrad a zvýšení hodnocení od analytiků.
-
Vyšší úhrady zlepšují ekonomiku výkonů a mohou urychlit přijetí terapie.
-
Firma roste (28% tržeb v roce 2024), ale čelila překážkám jako konkurence ze strany léků a nižší adopce.
-
Trvalý růst bude záviset na provozní výkonnosti a schopnosti zvládnout konkurenci i expanzi.
-
Akcie Inspire Medical vzrostly o více než 27 % díky 50% navýšení úhrad a zvýšení hodnocení od analytiků.
-
Vyšší úhrady zlepšují ekonomiku výkonů a mohou urychlit přijetí terapie.
-
Firma roste (28% tržeb v roce 2024), ale čelila překážkám jako konkurence ze strany léků a nižší adopce.
-
Trvalý růst bude záviset na provozní výkonnosti a schopnosti zvládnout konkurenci i expanzi.
Akcie společnosti Inspire Medical Systems, Inc. (NYSE: INSP) v posledních dnech výrazně posílily – jejich cena vzrostla o více než 27 %. Za tímto růstem stojí dvě hlavní události: výrazné navýšení úhrad od amerického zdravotního systému Medicare a upgrade investičního doporučení od analytiků.
Zdroj: xStation5
Co stojí za růstem akcií
Americké centrum Medicare & Medicaid Services (CMS) oznámilo, že zvyšuje úhrady za vlajkovou loď společnosti – implantát Inspire V – přibližně o 50 %. Tento systém se používá při léčbě střední až těžké obstrukční spánkové apnoe (OSA).
Zároveň analytik Jonathan Block ze společnosti Stifel zvýšil hodnocení akcie z „Hold“ na „Buy“ a upravil cílovou cenu směrem vzhůru. Kombinace těchto faktorů přinesla výrazný růst akcií a novou vlnu optimismu mezi investory.
Výkonnost firmy a kontext
Inspire nabízí inovativní neurostimulační systém pro pacienty se spánkovou apnoe. Za rok 2024 společnost vykázala tržby ve výši cca 802,8 milionu USD, což představuje 28% meziroční růst. Zároveň dosáhla čistého zisku 53,5 milionu USD, oproti ztrátě z předchozího roku.
Firma se však letos potýkala s problémy: pomalejším přijetím nové generace systému, konkurencí ze strany léků na obezitu (např. GLP‑1), které rovněž ovlivňují léčbu apnoe, a snížením výhledu hospodaření.
Strategický dopad
Navýšení úhrad o 50 % má zásadní význam – snižuje náklady pro nemocnice i ambulantní centra, což může zvýšit počet prováděných zákroků a širší přijetí terapie Inspire.
Z pohledu investorů upgrade ze strany analytiků značí zlepšený výhled a atraktivnější rizikově-výnosový poměr. Akcie firmy se před tímto růstem obchodovaly zhruba o 40 % níže oproti začátku roku.
Rizika a výhled
Navzdory optimistickému vývoji zůstávají rizika: komplikovaná implementace (školení lékařů, onboarding center), konkurence v podobě alternativních terapií včetně GLP‑1 léčiv a nutnost přetavit jednorázové katalyzátory do dlouhodobé výkonnosti.
Klíčové bude sledovat, zda se úpravy projeví ve vyšších objemech zákroků, růstu marží a silnějších výsledcích v dalších čtvrtletích.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Wall Street a energetické trhy zakončily měsíc na vlně zisků
Intel prudce roste díky spekulacím o čipech pro Apple
Telefónica a DAZN si pojistily LaLigu ve Španělsku do roku 2032
NatWest zvažuje prodej Cushon: Ve hře je transakce za téměř 200 milionů dolarů
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.