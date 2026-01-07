Volvo Cars zakončilo rok růstem

-
Prodej Volvo Cars v prosinci 2025 vzrostl o 2 % na 75 049 vozů.
-
Plně elektrické modely zaznamenaly růst o 28 %, celkové elektrifikované vozy o 6 %.
-
Největší zájem byl o nové modely EX90 a EX30.
-
Firma navzdory obtížnému trhu zakončila rok pozitivně díky růstu v klíčových regionech.
-
Automobilka Volvo Cars oznámila, že v prosinci 2025 prodala celkem 75 049 vozů, což představuje meziroční nárůst o 2 %. I když jde o mírné tempo růstu, klíčovým faktorem byl výrazný nárůst prodeje plně elektrických vozů, který dosáhl 28 %.
Společnost, kterou většinově vlastní čínská Geely Holding, dále uvedla, že prodej elektrifikovaných vozů jako celek – tedy včetně plug-in hybridů – stoupl o 6 %. To potvrzuje posun zákazníků směrem k vozům s alternativním pohonem, navzdory přetrvávajícím výzvám na globálních trzích.
Obchodní ředitel společnosti Erik Severinson uvedl, že rok 2025 se podařilo uzavřít pozitivně, zejména díky zájmu o nové elektromobily EX90 a EX30, které se stávají tahouny značky. I přes tlak z několika stran – jako je nejisté ekonomické prostředí, konkurence a geopolitické faktory – se Volvo Cars podařilo udržet stabilní růst napříč klíčovými regiony.
Pozitivní trend v oblasti elektromobility ukazuje, že strategie společnosti zaměřená na elektrifikaci portfolia přináší výsledky. Volvo si tak upevňuje pozici mezi tradičními evropskými výrobci, kteří úspěšně transformují svůj byznys směrem k udržitelnější mobilitě.
Graf VOLCARB.SE (D1)
Akcie společnosti Volvo Cars se aktuálně obchodují na úrovni 30,68 SEK, přičemž cena v posledních dnech prorazila z konsolidační zóny nad úroveň krátkodobého klouzavého průměru EMA 50 (30,26 SEK) a testuje oblast těsně nad touto hodnotou. Dlouhodobější SMA 100 (26,89 SEK) zůstává bezpečně pod aktuální cenou, což potvrzuje stále platný býčí střednědobý trend. RSI se nachází na hodnotě 49,3, tedy v neutrální zóně, což značí rovnováhu mezi nákupním a prodejním tlakem a zároveň prostor pro potenciální pokračování růstu bez překoupení trhu. Pokud se akciím podaří udržet nad EMA 50, může dojít k otestování nedávných maxim v oblasti kolem 33–35 SEK. Naopak nejbližší podpora se nachází právě v zóně 30,20–29,90 SEK, jejíž prolomení by znamenalo návrat do fáze konsolidace.
Zdroj: xStation5
