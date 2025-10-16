Akcie J.B. Hunt posilují o 18 % po silných výsledcích za 3. čtvrtletí 🚀

- J.B. Hunt zveřejnil výsledky za Q3 2025 včera po uzavření trhu.
- Společnost i nadále rozsáhle implementuje AI napříč organizací.
Navzdory stagnujícím tržbám (3,05 mld. USD) byl kvartál solidní. Provozní zisk vzrostl o 8 % na 242,7 mil. USD a zisk na akcii (EPS) vzrostl o 18 % na 1,76 USD. Výsledky podpořily strukturální úspory nákladů, vyšší produktivita a nižší externí náklady na přepravu, které částečně vyvážily vyšší mzdy řidičů a náklady na vybavení.
Generální ředitelka Shelley Simpson potvrdila důvěru v dlouhodobou strategii společnosti založenou na provozní dokonalosti, bezpečnosti a důsledné kontrole nákladů.
Klíčové finanční ukazatele
- Tržby: 3,05 miliardy USD (≈ beze změny meziročně)
- Provozní zisk: 242,7 milionu USD (+8 % meziročně)
- Zisk na akcii (EPS): 1,76 USD (vs. 1,49 USD; +18 %)
- JBI (intermodální přeprava): tržby 1,52 mld. USD (−2 %); provozní zisk 125,0 mil. USD (+12 %); objem −1 % (východ +6 %, Transcon −6 %); tržby/zakázku −1 %
- DCS (smluvní přeprava): tržby 864 mil. USD (+2 %); provozní zisk 104,3 mil. USD (+9 %); produktivita +3 %; počet vozidel −1 %; retence ~95 %
- ICS (integrovaná kapacitní řešení): tržby 276 mil. USD (−1 %); provozní zisk −0,8 mil. USD (zlepšení z −3,3 mil. USD); objem −8 %; tržby/zakázku +9 %; hrubá marže 15,0 % (z 17,9 %); počet dopravců +13 %
- FMS (poslední míle): tržby 206 mil. USD (−5 %); provozní zisk 6,9 mil. USD (−42 %)
- JBT (kamionová přeprava): tržby 190 mil. USD (+10 %); provozní zisk 7,4 mil. USD (−9 %); počet zakázek +14 %; tržby/zakázku bez PHM −4 %; otoč přívěsů +19 %
Trendy napříč segmenty byly smíšené, ale zlepšující se, tažené růstem efektivity. Vedení zůstává zaměřené na vyváženost sítě (zejména Transcon), růst produktivity a nákladovou disciplínu.
Na tiskové konferenci vedení zdůraznilo třípilířovou strategii – provozní excelenci, škálování předchozích investic a obnovení marží.
Firemní program „snižování nákladů na obsluhu“ v objemu 100 mil. USD je napřed oproti plánu – ve 3. čtvrtletí bylo realizováno přes 20 mil. USD a většina úspor se očekává v roce 2026.
Technologie je nadále široce nasazována napříč celou organizací. Doposud bylo implementováno přibližně 50 AI agentů:
-
60 % automatizovaných check-callů s dopravci
-
73 % automatizovaného příjmu objednávek
-
přibližně 80 % bezkontaktního fakturování
-
cca 2 miliony dynamických cenových nabídek ročně
Celkově firma automatizovala přibližně 100 000 pracovních hodin ročně.
Výzvy
Mzdové a pojistné náklady zůstávají největšími plánovacími výzvami pro rok 2026 a celé odvětví pravděpodobně potřebuje jednociferné zvýšení cen, aby obnovilo ziskovost.
J.B. Hunt (JBHT.US)
Akcie dnes rostou téměř o 19 % a testují maxima z února.
