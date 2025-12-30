Citigroup prodá svou ruskou divizi, očekává ztrátu 1,2 miliardy dolarů

-
Společnost Citigroup oznámila, že její představenstvo schválilo prodej ruské divize AO Citibank investiční společnosti Renaissance Capital, čímž završuje svůj víceletý odchod z ruského trhu. Transakce, která má být dokončena v první polovině roku 2026, podle banky povede k ztrátě před zdaněním ve výši přibližně 1,2 miliardy USD, převážně kvůli kurzovým rozdílům.
Ztráta souvisí s takzvanou "currency translation adjustment" (CTA), tedy účetní metodou, která zohledňuje kurzové změny při převodu finančních výkazů zahraničních poboček do měny mateřské společnosti. Tyto ztráty zůstanou i nadále součástí položky "Accumulated Other Comprehensive Income" (AOCI) – složky vlastního kapitálu, která zahrnuje nerealizované zisky a ztráty nezahrnuté do čistého zisku.
Citigroup zároveň uvedla, že celkový dopad transakce bude z pohledu kapitálu neutrální, konkrétně neovlivní ukazatel Common Equity Tier 1, klíčový pro regulaci bankovního kapitálu. Nicméně výše ztráty se může ještě změnit v závislosti na pohybu devizových kurzů až do samotného uzavření prodeje.
Zbývající aktivity Citigroup v Rusku budou od čtvrtého čtvrtletí 2025 vedeny jako "held for sale", tedy připravené k odprodeji. Tento krok následuje po dřívějším rozhodnutí banky z roku 2022, kdy oznámila postupné ukončení svého spotřebitelského a komerčního bankovnictví v Rusku, v návaznosti na geopolitická rizika a regulatorní tlak.
Graf C.US (D1)
Akcie společnosti Citigroup zaznamenaly od poloviny listopadu výrazný růstový trend, během kterého cena překonala několik technicky důležitých úrovní. Aktuálně se obchodují na ceně 118,16 USD, po mírné korekci z nedávného maxima těsně pod 120 USD. Cena se stabilně nachází nad klouzavými průměry EMA 50 (106,99 USD) a SMA 100 (101,17 USD), což potvrzuje dlouhodobou růstovou tendenci. Tyto průměry navíc směřují vzhůru, což posiluje pozitivní technický sentiment. RSI dosahuje hodnoty 67,5, což naznačuje, že se akcie pohybují v blízkosti překoupené zóny. Přesto zatím nepřekročily hranici 70, a tedy nevysílají přímý signál k obratu.
Současný pokles může být vnímán jako zdravá korekce po silném růstu, přičemž klíčová podpora se nyní nachází v pásmu 115–116 USD. Pokud by tento support nevydržel, další významnou úroveň představuje oblast kolem EMA 50 (cca 107 USD).
Zdroj: xStation5
