Akcie Life360 rostou téměř o 30 % díky rekordnímu růstu uživatelů a lepšímu výhledu

Akcie Life360 vzrůstají téměř o 30 % díky rekordnímu růstu uživatelů a zlepšenému výhledu.
Počet měsíčně aktivních uživatelů dosáhl 95,8 milionu, největší růst za poslední čtvrtletí.
Společnost zvýšila očekávané tržby a EBITDA pro rok 2025.
Analytici potvrdili doporučení Buy, což odráží optimismus ohledně dalšího růstu.
Akcie společnosti Life360, Inc. se 23. ledna 2026 výrazně zvýšily — téměř o 30 % — jako reakce na zveřejnění předběžných výsledků a vyšší výhled na celý rok 2025. Investoři pozitivně reagovali na silné metriky růstu a zlepšené finanční prognózy.
Zdroj: xStation5
Rekordní růst uživatelů i předplatných
Společnost oznámila rekordní růst počtu měsíčně aktivních uživatelů (MAU), který dosáhl 95,8 milionu — nejvyšší přírůstek v historii společnosti. Růst byl zaznamenán jak na domácím, tak zahraničním trhu. Také služba Paying Circles přidala nejvíce nových předplatitelů, což podtrhuje sílící monetizaci uživatelské základny.
Vylepšený výhled na rok 2025
Life360 navýšil svůj výhled tržeb a EBITDA pro rok 2025, který nyní očekává 486–489 milionů USD tržeb a 87–92 milionů USD upravené EBITDA. Tyto údaje překonaly předchozí odhady a tržní očekávání, což posílilo důvěru investorů v budoucí růst.
Náhled analytiků
Někteří analytici, včetně DA Davidson, potvrdili doporučení Buy s cílovou cenou 94 USD, což naznačuje další potenciální růst ze současných cen. I přes nedávnou volatilitu akcií tato reakce trhu ukazuje pozitivní výhled na růst společnosti.
