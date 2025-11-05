Akcie McDonald's rostou o 3 % po zveřejnění výsledků za třetí čtvrtletí 2025

- McDonald's odolává bouři v sektoru
Akcie McDonald's rostou o 3 % poté, co společnost zveřejnila smíšené výsledky za třetí čtvrtletí 2025. Investoři hodnotí pozitivně vývoj porovnatelných tržeb v prostředí, kde celý sektor bojuje s růstem.
Klíčová čísla z výsledků McDonald's za Q3 2025
- Celkové tržby: 7 078 mil. USD, +3 % meziročně, –0,36 % oproti očekávání
- Provozní zisk (EBIT): 3 357 mil. USD, +5 % meziročně
- Upravený zisk na akcii: 3,22 USD, 0 % meziročně, –3 % oproti očekávání
McDonald's si drží pozici v náročném tržním prostředí
Akcie McDonald's po otevření trhu rostly, když společnost zveřejnila výsledky za třetí čtvrtletí. Společnost vykázala růst tržeb napříč všemi segmenty.
Globální porovnatelné tržby vzrostly o 3,6 % meziročně, především díky 4,7% růstu tržeb z mezinárodního franšízového podnikání. Tento ukazatel nezahrnuje nové provozovny, což z něj činí přesnější měřítko růstu tržeb na stávající prodejnu – a ukazuje zdravý růst zralé firmy v prostředí, kde mnoho konkurentů sahá po zlevňování.
Dále společnost zaznamenala:
– růst tržeb ve vlastněných pobočkách o 2,4 %
– růst ve franšízách o 4,3 %
Celkové tržby, včetně obou typů provozoven, vzrostly o 6 % při konstantních směnných kurzech.
Co dělá McDonald's?
Stejně jako Chipotle ve svých výsledcích, i McDonald's poukazuje na pokles návštěvnosti ze strany nízkopříjmových zákazníků v USA – podle firmy dvojciferný propad.
Naopak návštěvnost zákazníků s vyššími příjmy vzrostla dvojciferně, čímž pomohla kompenzovat pokles v nižších příjmových skupinách.
V reakci na tento vývoj firma:
– uvádí speciální produkty za nižší ceny, aby udržela tržní podíl
– zaměřuje se na rozšiřování segmentu nápojů, uvádí cold brew kávy a osvěžující ovocné nápoje, čímž přímo cílí na Starbucks, který čelí problémům
To je způsob, jak diverzifikovat příjmy a zároveň kompenzovat slabost v odvětví.
Růst zisku zaostává za růstem tržeb kvůli vyšším úrokovým nákladům a daním, ale z provozního hlediska byl čtvrtletní výsledek solidní.
Akcie McDonald's od začátku roku vzrostly jen o 3 %, ale stále se obchodují s násobkem P/E přes 25.
