Akcie Melco Resorts klesly o více než 6 % kvůli slabým údajům z Golden Week

Příčina propadu
Zprávy ukazují, že počet cestujících z pevninské Číny směrem do Macau byl slabší. Analytici z Citigroup uvedli, že část lidí možná cestovala dříve než obvykle, čímž se efekt hlavního svátečního týdne rozložil. Výsledkem je pokles očekávaných příjmů z hazardu i hotelových a restauračních služeb.
Výzvy pro Melco
Společnost je silně závislá na trhu v Macau, který je citlivý na jakékoli výkyvy v čínském domácím cestovním ruchu a spotřebitelské poptávce. Slabší výkon během Golden Week může negativně ovlivnit výsledky za čtvrté čtvrtletí.
Rizika zahrnují:
-
Regulační zásahy a omezení ze strany Číny
-
Silná konkurence mezi provozovateli kasin v regionu (Sands, MGM, Wynn)
-
Makroekonomické zpomalení a kolísání nálad spotřebitelů
Co sledovat dál
Klíčové bude, zda se v dalších dnech zvýší návštěvnost a výdaje turistů. Investoři by měli sledovat vývoj tržeb z hazardních her, reakci firmy na pokles poptávky a potenciální kroky čínské vlády, které mohou ovlivnit cestovní tok.
