Akcie Meta Platforms prudce rostou po doporučení „Buy“ od Jefferies 📈

Meta Platforms (META.US) se opět dostává do přízně investorů po téměř 20% korekci – akcie dnes posilují o téměř 4 %. Společnost Jefferies zopakovala své doporučení „Buy“ s odkazem na atraktivní poměr rizika a výnosu po nedávném poklesu. Cílová cena Jefferies zůstává na úrovni 910 USD, což implikuje přibližně 45% růstový potenciál oproti aktuálním úrovním. Akcie Zuckerbergovy firmy se přitom stále obchodují hluboko pod nejvyšším cílem na Wall Street, který činí 1 117 USD.
Shrnutí
-
Podle Jefferies se Meta obchoduje s výraznou slevou vůči Alphabetu – rozdíl v poměru P/E činí přibližně 8 bodů – což činí valuaci atraktivní pro lídra v oblasti digitální reklamy a umělé inteligence.
- Základní fundamenty zůstávají silné: Meta se obchoduje na úrovni přibližně 27násobku minulých zisků a přibližně 22násobku očekávaných zisků v příštích 12 měsících. Společnost se může pochlubit velmi vysokou hrubou marží (kolem 82 %) a patří mezi nejziskovější firmy v rámci „Big Tech“.
- Jefferies tvrdí, že nedávné náborové aktivity v oblasti AI a celkové posílení AI týmů by měly v roce 2026 přinést hmatatelné výsledky a posílit tzv. „core flywheel“ – mechanismus, který zvyšuje zapojení uživatelů a výkon reklam napříč platformami Facebook, Instagram a WhatsApp.
- Klíčovým býčím argumentem je, že nové monetizační kanály teprve začínají nabírat na síle. WhatsApp má podle odhadů růst z přibližně 9 miliard USD ročního tempa tržeb dnes až na přibližně 36 miliard USD do fiskálního roku 2029, přičemž další potenciál představují Threads a iniciativy v oblasti Llama/AI.
- Jefferies také upozorňuje, že od zveřejnění výsledků klesla Meta přibližně o 18 %, zatímco Alphabet vzrostl o 18 % a Amazon o 4 % – což vytváří prostor pro relativní dohánění, pokud Meta zmírní obavy investorů ohledně tlaku na marže, vyšších investic a realizace AI strategie.
- Zároveň si však trh rizika uvědomuje. Největší z nich je rozsah výdajů (CAPEX/OPEX) souvisejících s AI a infrastrukturou, protože investoři chtějí jasné důkazy, že zvolená strategie povede k vyšší ziskovosti – a ne pouze k vyšším nákladům.
- Na pozadí Meta realizuje strategické kroky, jako je snižování počtu zaměstnanců v divizi Reality Labs a spuštění iniciativy Meta Compute, jejímž cílem je dlouhodobě budovat výpočetní kapacity a podpořit vývoj nové generace AI produktů.
- Obecně se Wall Street shoduje: trh nadále „kupuje“ Meta narativ zaměřený na AI, ale očekává lepší rovnováhu mezi tempem investic a dodávkou ziskových marží. Právě to pravděpodobně bude hlavní měřítko v následujících čtvrtletích.
Meta Platforms (Graf D1)
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Akcie Life360 rostou téměř o 30 % díky rekordnímu růstu uživatelů a lepšímu výhledu
UK regulátor Ofcom zahajuje vyšetřování dodržování pravidel WhatsApp společností Meta
Akcie Intelu klesají kvůli slabému výhledu navzdory překvapivým výsledkům za Q4
TikTok uzavřel dohodu o prodeji v USA, zajistí si tak svou budoucnost na americkém trhu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.