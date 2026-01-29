Akcie Meta rostou po překonání očekávání v Q4 a plánech až 135 mld USD na AI

-
Meta překonala očekávání ve 4Q s tržbami kolem 59,9 mld USD a EPS 8,88 USD, což podpořilo růst akcií až o 10 %.
Společnost plánuje v roce 2026 investovat 115–135 mld USD do AI infrastruktury, výrazně více než v roce 2025.
Silný reklamní byznys pomáhá financovat ambiciózní AI plány, avšak vysoké výdaje představují krátkodobé náklady.
Společnost Meta Platforms oznámila silné výsledky za čtvrté čtvrtletí 2025, když tržby dosáhly přibližně 59,9 mld USD, což je o 24 % více meziročně, a zisk na akcii dosáhl 8,88 USD, překonávajíc odhady analytiků. Po zveřejnění výsledků akcie Meta vzrostly až o 9–10 % v mimořádném a předobchodním obchodování.
Zdroj: xStation5
Ambiciózní investice do AI v roce 2026
Meta zároveň oznámila, že v roce 2026 plánuje obrovské investice do infrastruktury umělé inteligence. Výdaje na kapitálové investice (capex) by měly dosáhnout 115 – 135 mld USD, což je téměř dvojnásobek částky investované v roce 2025. Tyto prostředky mají být použity na výstavbu datových center, výpočetní kapacity a podporu pokročilých AI systémů, které firma považuje za klíč pro budoucí růst.
Zpráva potěšila investory především díky silnému růstu příjmů z reklamy, který zůstává hlavním zdrojem zisku společnosti — reklamy se úspěšně integrují s prvky umělé inteligence napříč Facebookem, Instagramem a Threads.
Finanční kontext a výhled
Navzdory vysokým plánovaným výdajům na AI zůstává reklamní byznys Meta zdravý a generuje silné peněžní toky. Společnost rovněž uvedla, že očekává pokračující růst tržeb v prvním čtvrtletí 2026, což posiluje důvěru trhu v její schopnost zvládnout vysoké investice a zároveň udržet růst.
Investoři nicméně sledují i rostoucí náklady spojené s AI a dalšími technologickými iniciativami, jako je Reality Labs, které mohou krátkodobě snižovat provozní marže.
Strategické a tržní dopady
Meta se díky svým plánům stává jedním z největších investorů do AI infrastruktury na světě. Objem plánovaných výdajů podtrhuje, jak nákladné a konkurenceschopné je budování výpočetních prostředí pro umělou inteligenci. Otázkou však zůstává, kdy tyto investice přinesou významné finanční výnosy.
