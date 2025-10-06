Akcie Neste po 130% růstu čelí testu: Přichází zpomalení trhu s obnovitelnými palivy?

-
Akcie Neste od dubna posílily o 130 %, především díky vyšším maržím u obnovitelných paliv.
-
Analytici varují před přesycením trhu a klesajícími maržemi, které mohou zbrzdit růst.
-
20 % analytiků doporučuje prodej, což je nejvíce za čtyři roky.
-
Výsledky za 3. kvartál (29. října) napoví, zda se firmě daří držet nový kurz, nebo jestli růst narazil na svůj vrchol.
-
Finský energetický gigant Neste Oyj zaznamenal v roce 2025 jeden z největších akciových růstů v Evropě, když jeho akcie od dubna vzrostly o téměř 130 %. Za tímto prudkým oživením stojí především nové vedení společnosti, které zahájilo ozdravný plán, a také silná poptávka investorů po firmách z oblasti obnovitelných zdrojů. Klíčovým faktorem růstu byly zejména výrazně zvýšené marže na obnovitelnou naftu.
Nyní se ale objevují první signály přehřátí trhu. Společnost, která v roce 2024 získala zhruba 35 % příjmů z obnovitelných paliv a více než polovinu z tradičních ropných produktů, by mohla začít trpět nadbytkem kapacit na trhu s obnovitelnou naftou.
Podle Morgan Stanley není situace zdaleka stabilizovaná. „Navzdory aktuálně silným spotovým maržím zůstává trh s obnovitelnou naftou zranitelný,“ uvedli analytici v čele s Alice Bergier Winograd. Ziskovost Neste tak podle nich zůstává „na milost a nemilost“ nejasné rovnováze mezi nabídkou a poptávkou. Upozorňují, že současná cenová euforie může být přehnaná.
Ke zvýšené opatrnosti vybízí i fakt, že akcie Neste se momentálně obchodují těsně nad průměrným cílem 16,50 EUR, přičemž 20 % analytiků doporučuje prodej, což je nejvyšší podíl za poslední čtyři roky. Bank of America minulý měsíc titul snížila na "underperform", s odkazem na vyčerpanou ziskovou dynamiku a očekávaný dopad odstávek rafinérií a klesajících marží.
Oporou by mohla být klasická ropná divize, jak uvádějí analytici Barclays. Vzhledem k expozici na rafinérský sektor by mohla firma obstát v nadcházejících výsledcích za 3. kvartál, které budou zveřejněny 29. října. Nicméně i Barclays upozorňuje na složitý krátkodobý výhled: „Současný trh zůstává přesycený a náročný, a pokles marží by mohl vést k negativnímu vývoji zisků.“
Přesto si investoři od nové strategie slibují další posun. CEO Heikki Malinen, který nastoupil před rokem, oznámil propouštění 600 zaměstnanců a zaměřil se na přísnou nákladovou disciplínu. Má za sebou úspěšné restrukturalizace jiných firem včetně Outokumpu Oyj, což posiluje důvěru v jeho schopnosti otočit vývoj i v Neste.
Graf NESTE.FI (D1)
Akcie finské společnosti Neste Oyj se po několikaměsíčním růstu aktuálně konsolidují v blízkosti úrovně 16,30 EUR. Po dosažení lokálního maxima na úrovni 16,66 EUR došlo k mírné korekci, přičemž cena se vrátila k klouzavému průměru EMA 50 (15,45 EUR), který nyní funguje jako první důležitá podpora. Dlouhodobější průměr SMA 100 (13,45 EUR) nadále signalizuje býčí trend. RSI se drží na hodnotě 54,7, tedy v neutrálním pásmu, což značí vyvážený trh bez známek překoupenosti.
Zdroj: xStation5
