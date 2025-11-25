Akcie Nvidia klesají o 4 %, protože Meta Platforms přechází na AI čipy od Googlu 📉

Akcie Nvidia (NVDA.US) ztrácejí v americkém pre-marketu téměř 4 % kvůli zprávám, že Meta Platforms může od roku 2027 přesunout část své strategie AI čipů na Google a zvažuje využití TPU čipů Googlu ve svých datových centrech – což by mohlo dlouhodobě negativně ovlivnit poptávku po čipech Nvidia. Situace přilévá olej do ohně širší debaty o nadhodnocení technologických titulů a možné „AI bublině,“ přičemž Nvidia je jejím hlavním symbolem.
- Futures na americké indexy jsou téměř beze změny, protože silný výkon Alphabetu (GOOGL.US) vyvažuje negativní sentiment kolem Nvidie.
- Meta by mohla začít pronajímat TPU čipy od Googlu již příští rok, což naznačuje zájem o dřívější diverzifikaci mimo GPU čipy Nvidie, než se původně očekávalo.
- Pokles akcií Nvidia ukazuje na citlivost investorů vůči jakýmkoli náznakům oslabující dominance nebo diverzifikace zákazníků.
- Akcie Alphabet posílily o více než 4 % díky očekáváním, že adopce TPU posílí cloudovou a AI infrastrukturu Googlu.
- TPU čipy od Googlu, které jsou spoluvyvíjené s Broadcomem, získávají na důvěryhodnosti – akcie Broadcomu také posílily po zveřejnění zprávy.
- Budovatelé AI infrastruktury čím dál více preferují diverzifikované dodavatele čipů, aby snížili závislost na Nvidii, která čelí problémům s nedostatkem, cenou a omezením kapacit.
- Nvidia zůstává jasným lídrem trhu, ale vlastní čipy Googlu představují rostoucí konkurenční tlak v segmentu AI polovodičů.
- Meta je jedním z největších globálních investorů do AI, s kapitálovými výdaji ve výši 70–72 miliard USD letos, takže jakákoliv změna dodavatele má zásadní dopad na celé odvětví polovodičů.
Technický pohled na akcii NVDA.US ukazuje, že cena se nadále nachází pod rezistencí EMA 50, přičemž se potenciálně formuje medvědí formace hlava a ramena. Pokles pod úroveň 160 USD by mohl naznačovat další prodejní tlak.
Podle odhadů Wall Street by přechod společnosti Meta od Nvidie ke Googlu mohl pro Nvidii znamenat ztrátu zakázek až za 180 miliard USD v dlouhodobém horizontu.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
DE40: DAX před zveřejněním CPI v Německu mírně ztrácí 📌 Deutsche Borse se odrazila ode dna díky možné akvizici Allfunds Group
Toyota – Po zveřejnění výsledků
Wacker Chemie plánuje zrušit 1 500 pracovních míst, aby snížila náklady
Akcie týdne – Adobe Inc (27.11.2025)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.