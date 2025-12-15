US OPEN: Mírný optimismus na začátku týdne

-
USA a Nvidia – Čína odhaluje pákovou strategii
-
Velké objednávky H200
-
Intel kupuje AI start-up
-
Tvůrci vysavačů Roomba zkrachovali
-
Těžaři zlata těží z vyšších cen
-
První seance týdne na Wall Street začíná s mírně pozitivní náladou. Všechny kontrakty na hlavní indexy americké burzy zaznamenávají růst okolo 0,4 %.
Pozornost se znovu soustředí na Nvidii a Čínu. Během pátečních jednání údajně čínská delegace naznačila USA, že čipy Nvidia nejsou takovou vyjednávací pákou, jak si USA myslí. Podle zdrojů Bloomberg Tech čínská strana preferuje další investice do vlastních technologií namísto spoléhání se na hotová řešení, která mohou USA kdykoli obrátit proti nim.
Makroekonomická data:
- Index Empire State se propadl na -3,9, výrazně pod očekáváním 9,6.
- Později během dne investoři očekávají projevy členů FOMC – Williamse a Mirana.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Oceňování na technologickém indexu nadále naplňuje formaci RGR. Dnešní seance je dalším pokusem o její negaci. Klíčovou úrovní pro kupce je 26 000 bodů a FIBO 23,6. Tyto hladiny musí být překonány, aby byla formace zneplatněna. Naopak prodejci musí stlačit cenu minimálně k úrovni výstřihu formace – přibližně 24 200 bodů, aby měli šanci na její naplnění.
Firemní zprávy:
-
Adobe (ADB.US) – Investiční firma vydala sérii negativních doporučení pro IT služby, včetně Adobe, které dnes ztrácí přibližně 1 %.
-
Immunome (IMNM.US) – Biotechnologická společnost zveřejnila pozitivní výsledky klinických testů pro jeden ze svých potenciálních produktů. Akcie rostou o více než 20 %.
-
iRobot (IRBT.US) – Výrobce robotů včetně ikonické "Roomba" oznámil bankrot. Ocenění klesá o přibližně 70 %.
-
Anglogold (AU.US) – Těžaři zlata pokračují v růstu ocenění na vlně poptávky po drahých kovech. Společnost roste o více než 2 %.
-
Texas Instruments (TXN.US) – Společnost specializující se na výrobu specializovaných polovodičů a analogové elektroniky ztrácí cca 2 %. Pokles je způsoben negativním doporučením investiční banky, která označuje firmu za málo atraktivní v kontextu poptávky po AI.
-
Nvidia (NVDA.US) – Výrobce softwaru a komponent pro AI částečně umazává ztráty z pátku. Čínské firmy podaly velké objednávky na exportní verzi čipů H20, tj. H200.
Akcie Nvidia rostou o cca 1 %, i když transakce stále čeká na schválení ze strany Číny.
-
Intel (INTC.US) – Výrobce procesorů koupil AI start-up SambaNova Systems za 1,6 miliardy USD. Cena akcií roste přibližně o 1 %.
