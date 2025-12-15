Výrobce robotických vysavačů iRobot vyhlásil bankrot, přebírá ho čínský výrobce Picea Robotics

-
iRobot vyhlásil bankrot a stane se soukromou společností pod čínskou firmou Picea Robotics.
-
Picea odkoupila dluhy a převezme 100% podíl v iRobotu, celkem odpustí přes 260 milionů USD.
-
Firma čelila tlaku levnější konkurence a novým clům na dovoz z Vietnamu.
-
Zákazníci ani partneři nebudou dotčeni, produkty a podpora zůstávají funkční.
Společnost iRobot (IRBT), známá především díky svým robotickým vysavačům Roomba, vyhlásila bankrot podle kapitoly 11 amerického insolvenčního zákona. Firma zároveň oznámila, že se stane soukromou společností pod kontrolou čínského výrobce Picea Robotics, který byl dosud hlavním výrobním partnerem iRobotu.
Rozhodnutí přichází po letech tlaku ze strany levnějších konkurentů, zejména z Číny, jako je Ecovacs Robotics, a také kvůli novým americkým clům, která zasáhla dovoz výrobků z Vietnamu – země, kde iRobot vyrábí vysavače pro americký trh. Celkové náklady společnosti se kvůli clům zvýšily o 23 milionů USD v roce 2025.
iRobot, který byl v roce 2021 oceněn na 3,56 miliardy USD, dnes podle LSEG má tržní hodnotu pouze okolo 140 milionů USD. Firma se dostala do potíží i poté, co zkrachovala plánovaná akvizice ze strany Amazonu za 1,4 miliardy USD – tu zablokovalo šetření antimonopolních úřadů v EU. Během čekání na schválení dohody si iRobot vzal v roce 2023 úvěr, který nyní dosahuje 190 milionů USD.
Jak uvádějí soudní dokumenty, čínská společnost Picea Robotics tento dluh odkoupila od fondu řízeného skupinou Carlyle a následně převzala kontrolu nad celým iRobotem. V rámci restrukturalizačního plánu bude Picea: vlastnit 100 % akcií iRobotu, zruší pohledávky ve výši 190 milionů USD a odpustí dalších 74 milionů USD, které firmě iRobot dlužila v rámci výrobních smluv.
Dobrou zprávou je, že ostatní věřitelé a dodavatelé mají být plně vyplaceni, a iRobot ujistil veřejnost, že fungování aplikací, podpora produktů i spolupráce s partnery nebudou narušeny.
Společnost iRobot byla založena v roce 1990 třemi vědci z MIT, kteří se původně zaměřovali na vojenské a vesmírné technologie. První model Roomba přišel na trh v roce 2002 a stal se okamžitým hitem. Dnes drží zhruba 42 % podílu na trhu v USA a 65 % v Japonsku. Firma sídlí v Bedfordu ve státě Massachusetts a zaměstnává 274 lidí.
Graf IRBT.US (D1)
Akcie společnosti iRobot (IRBT) zaznamenaly v posledních dnech výraznou volatilitu a aktuálně se obchodují na ceně 4,30 USD. Technicky vzato došlo k prudkému růstu nad klouzavé průměry EMA 50 (3,09 USD) a SMA 100 (3,47 USD), čímž byla z technického pohledu prolomena dlouhodobá rezistence. Po dosažení maxima v blízkosti 5,70 USD však následovala korekce zpět ke 4,30 USD. RSI osciluje na hodnotě 58,7, což značí přetrvávající nákupní zájem bez známek překoupenosti.
Zdroj: xStation5
