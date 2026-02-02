Akcie Oracle klesají po oznámení ambiciózního AI financování až do výše 50 miliard USD

-
Oracle plánuje získat až 50 miliard USD na expanzi AI cloudu, kombinací dluhu a akcií.
Investoři reagují negativně, akcie klesly o 4 % kvůli obavám z rostoucího dluhu.
Firma čelí zvýšené kontrole po žalobě držitelů dluhopisů a růstu nákladů na pojištění dluhu.
Analytici varují před tlakem na marže a oddáleným nástupem pozitivního cash flow až k roku 2029.
Akcie společnosti Oracle se v pondělním premarketu propadly o přibližně 4 %, poté co firma oznámila plán navýšit kapitál až o 50 miliard USD v roce 2026 za účelem rozšíření své cloudové infrastruktury. Investoři zareagovali obavami ohledně zvyšujícího se dluhového zatížení společnosti.
Oracle, pod vedením Larryho Ellisona, chce tímto financováním pokrýt narůstající poptávku od klíčových klientů, mezi nimiž figurují společnosti jako Meta, AMD, Nvidia, OpenAI, TikTok či xAI. Přestože je trh s umělou inteligencí na vzestupu, investoři si kladou otázku, zda tento růst bude dlouhodobě udržitelný a jestli se nákladné expanze skutečně promítnou do odpovídajících výnosů.
Podle vedení Oracle má být financování rovnoměrně rozděleno mezi dluh a akciové nástroje, včetně nového programu prodeje akcií až do výše 20 miliard USD a emisí nezajištěných dluhopisů plánovaných na začátek příštího roku. Analytici z Bernstein uvedli, že tento přístup může pomoci udržet investiční rating firmy a zároveň snížit nejistotu ohledně budoucích nákladů na financování.
Firma se však ocitla pod větším drobnohledem po nedávné žalobě ze strany držitelů dluhopisů a loňském nárůstu nákladů na zajištění úvěrového rizika (CDS), které v prosinci dosáhly pětiletého maxima.
Analytici z Jefferies uvedli, že plán Oracle "kupuje čas" pro její AI strategii, ale zároveň varují, že negativně ovlivní marže a že firma nezačne generovat pozitivní volné cash flow pravděpodobně až do fiskálního roku 2029.
ORCL.US (D1)
Zdroj: xStation5
