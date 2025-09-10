Akcie Oracle prudce rostou – firma očekává tržby z cloudu přes 500 miliard USD

Akcie technologické společnosti Oracle vyskočily ve středečním premarketu o 29 %, poté co firma oznámila, že její rezervované tržby (RPO) z cloudového byznysu by v následujících měsících měly přesáhnout 500 miliard dolarů.
Pokud si růst udrží, Oracle by přidal 208 miliard USD k tržní kapitalizaci, která by tak dosáhla 878,2 miliardy USD, a akcie by se obchodovaly na 312,65 USD. Od začátku roku posílily akcie již o 45 %, podpořeny sázkami investorů na explozi poptávky po AI a cloudových řešeních.
Hlavní body oznámení:
-
4 kontrakty v řádu miliard dolarů uzavřené ve Q1 se třemi zákazníky.
-
Očekávání uzavření dalších víceletých megakontraktů v příštích měsících.
-
RPO (Remaining Performance Obligations) vzrostlo meziročně o 359 % na 455 miliard USD.
-
Růst tržeb z Oracle Cloud Infrastructure (OCI) by měl v tomto fiskálním roce dosáhnout 77 % (18 miliard USD) a následně až 144 miliard USD v následujících 4 letech.
Strategické pozice:
Oracle těží z úzké spolupráce s firmami v oblasti umělé inteligence, jako je OpenAI, a díky své účasti v projektu Stargate se nachází v centru AI výpočetní infrastruktury. Firma uzavřela strategické dohody o provozování OCI v cloudech Amazonu, Googlu a Microsoftu, přičemž tržby z těchto partnerů vzrostly meziročně o 1 529 %.
Dopad na trh:
Oznámení Oracle mělo dopad i na celý sektor – v premarketu rostou akcie klíčových výrobců čipů:
-
AMD +3,2 %
-
Nvidia +1,96 %
-
Broadcom +2,28 %
Oracle nyní obchoduje s násobkem P/E 33,34, což je více než Amazon (32,34) i Microsoft (30,83), což odráží vysoká růstová očekávání investorů.
Výhled:
-
Q2 tržby mají vzrůst o 12–14 %.
-
Cloudové tržby se očekávají s růstem 32–36 %.
Graf ORCL.US (D1)
Akcie Oracle se aktuálně obchodují na ceně 241,50 USD a po krátké korekci se znovu vracejí do růstového trendu. Cena se odrazila nad klouzavý průměr EMA 50 (230,35 USD) a setrvává výrazně nad SMA 100 (202,89 USD), což potvrzuje býčí technické nastavení. RSI se nachází v neutrálním pásmu, což ukazuje na stabilní momentum bez známek překoupenosti. MACD se začíná přibližovat k signální linii a naznačuje možnost pozitivního překřížení, které by mohlo potvrdit obnovení růstové dynamiky.
Klíčové úrovně:
-
Nejbližší rezistence: předešlé maximum v oblasti cca 250 USD
-
Podpora: EMA 50 na 230 USD, silnější na SMA 100 okolo 203 USD
Zdroj: xStation5
