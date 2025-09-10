Uber nabídne lety vrtulníkem a hydroplánem. Díky Joby už od roku 2026

Společnost Joby Aviation, americký průkopník v oblasti elektrických vzdušných taxíků (eVTOL), oznámila, že plánuje zpřístupnit služby vrtulníků a hydroplánů společnosti Blade přímo v aplikaci Uber již v roce 2026. K tomuto kroku dochází po nedávném převzetí pasažérské divize Blade Air Mobility za částku až 125 milionů dolarů.
Blade aktuálně provozuje pravidelné lety zejména v oblasti New Yorku a jižní Evropy, včetně rušných tras mezi letišti Newark a JFK, Manhattanem či Hamptons. Jen v roce 2024 přepravila firma více než 50 000 cestujících, čímž si vytvořila silné zázemí, které Joby plánuje využít pro budoucí globální rozšíření své eVTOL flotily.
Joby Aviation již několik let spolupracuje s Uberem – v roce 2020 například odkoupila jeho leteckou divizi Uber Elevate. Cílem Joby je nabídnout rychlou, tichou a ekologickou alternativu k pozemní dopravě ve velkých městech, přičemž se zaměřuje na spoje mezi letišti a centry měst.
Elektrické letadlo od Joby má kapacitu pro čtyři cestující a pilota, dosahuje rychlosti až 200 mph (cca 322 km/h) a díky elektrickému pohonu je výrazně tišší než tradiční vrtulníky. Firma již oznámila, že po získání potřebné certifikace plánuje spuštění provozu v Dubaji, New Yorku, Los Angeles, Spojeném království a Japonsku.
Trh s městskou leteckou mobilitou zažívá rychlý rozvoj a firmy jako Joby soupeří o to, kdo jako první získá regulační povolení. V červnu dokonce prezident Donald Trump vyzval regulační orgány k urychlení certifikačního procesu, aby podpořil rozvoj této nové dopravní technologie.
Integrace služeb Blade do aplikace Uber představuje pro Joby významný strategický krok. Díky tomu si může firma včas ověřit poptávku, zjednodušit přístup k zákazníkům a zároveň si připravit cestu pro plné nasazení elektrických vzdušných taxi v nadcházejících letech.
Graf JOBY.US (D1)
Akcie Joby Aviation se po prudkém letním růstu aktuálně konsolidují na ceně 13,41 USD, tedy pod klouzavým průměrem EMA 50 (14,12 USD), ale stále nad SMA 100 (11,28 USD). To značí technicky neutrální fázi po předchozím silném výprodeji. RSI se nachází na hodnotě 44,2, což ukazuje na slabší momentum bez přeprodanosti, tedy trh zatím nenašel jasný směr. MACD zůstává v záporných hodnotách a pod signální linií, což nadále potvrzuje převahu prodejců a riziko pokračování korekce, pokud cena nenajde novou podporu.
Z cenového pohledu tvoří klíčovou podporu zóna kolem SMA 100 (11,28 USD), která již v minulosti pomohla zastavit poklesy. Naopak oblast kolem 14,10–14,50 USD (EMA 50) funguje nyní jako silná rezistence, jejíž překonání by bylo potřeba pro návrat k růstovému trendu.
Celkově se akcie Joby nachází v post-růstové korekci, kdy investoři po předchozím nadšení hledají novou rovnováhu. Krátkodobě bude důležité sledovat, zda cena udrží hladinu nad 13 USD, nebo zda dojde k dalšímu poklesu směrem k 12 a následně k 11 USD.
Zdroj: xStation5
