📈 Palladium posiluje o více než 3 %

Obavy ze sankcí ženou ceny vzhůru 🚀
Palladium, přestože je méně oblíbené mezi retailovými investory, dnes posiluje o více než 3 %. V posledních dnech ceny palladia zřetelně rostou, což zapadá do širšího rostoucího trendu na trhu drahých kovů.
Jen tento týden vzrostly kontraktní ceny palladia o více než 6 %, jelikož investoři stále častěji přesouvají kapitál do bezpečných aktiv, což zároveň žene vzhůru ceny zlata, stříbra a platiny.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Růst hodnoty drahých kovů je silně ovlivněn holubičími očekáváními trhu ohledně blížících se snížení úrokových sazeb v USA a globálním nárůstem dluhu ve velkých ekonomikách. Kromě monetárních faktorů je klíčem k dnešnímu růstu riziko nových sankcí uvalených na Rusko – zemi, která je odpovědná za téměř polovinu světové produkce tohoto kovu. Obavy ze sníženého přístupu k ruskému palladiu zvyšují tlak na nabídku, což žené ceny na světových trzích vzhůru. Pokud dojde k geopolitickému omezení, nedostatek může být reálný, což může prodloužit současný růstový trend.
Aktuální situace na trhu naznačuje rostoucí napětí mezi rostoucí poptávkou a omezenou nabídkou. Automobilový průmysl, hlavní spotřebitel palladia používaného v katalyzátorech, může čelit rostoucím výrobním nákladům, což se v dlouhodobém horizontu projeví v cenách nových vozidel. Pro investory to znamená zvýšenou cenovou volatilitu, ale také potenciální příležitosti ke krátkodobým ziskům. Ve středně- a dlouhodobém výhledu bude klíčové, zda se výrobcům podaří najít alternativní zdroje suroviny nebo začnou nahrazovat palladium levnějšími kovy, například platinou.
PALLADIUM (H4)
Zdroj: Xstation
Ceny palladia se v poslední době vrátily do střednědobého rostoucího kanálu, čímž korigují nedávný růst na historické maximum z minulého měsíce. Co však stojí za pozornost, je jasně se formující formace hlava a ramena, která je potenciálním obratem trendu. Aby mohla být tato formace naplněna, musí cena prorazit základnu formace a podpůrnou zónu kolem 1 050 USD.
Naplnění formace by mohlo umožnit otestování hladin 980 a 890 USD, kde se nachází nejbližší úrovně podpory a Fibonacciho hladiny. Pokud však bude formace zneplatněna a kupující převezmou iniciativu, dalším cílem bude test rezistence na lokálních maximech – 1 200 USD, kde se zároveň nachází úroveň FIBO 23.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.