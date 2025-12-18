Akcie provozovatele pařížských letišť se propadly po zamítnutí zvýšení poplatků

-
Akcie ADP klesly o 11 %, nejvíce od roku 2022, kvůli zamítnutí zvýšení poplatků.
Francouzský regulátor kritizoval podhodnocení návratnosti kapitálu ve výpočtech ADP.
Investiční plán do roku 2034 vyžaduje navýšení příjmů, které je nyní ohroženo.
Společnost musí do 16. ledna předložit nový návrh poplatků, rozhodnutí se očekává v únoru.
Akcie společnosti Aéroports de Paris, která spravuje hlavní pařížská letiště Charles de Gaulle a Orly, ve čtvrtek zaznamenaly největší propad za poslední tři roky. Důvodem bylo rozhodnutí francouzského regulačního úřadu vetovat návrh na zvýšení letištních poplatků, které měly pomoci financovat rozsáhlý investiční plán ve výši 8,4 miliardy eur.
Během obchodování klesla hodnota akcií až o 11 %, což je největší pokles od prosince 2022. Francouzský Úřad pro regulaci dopravy zamítl návrh ADP na zvýšení některých letištních poplatků o 1,5 % v období od 1. dubna 2026 do 31. března 2027. Podle úřadu došlo k podhodnocení návratnosti regulovaného kapitálu, což může vést k nevyváženostem a zvýšeným nákladům v regulované oblasti. Naopak byl schválen 15% nárůst poplatku za asistenci osobám se sníženou pohyblivostí.
Podle ADP bude nový návrh předložen do 16. ledna a finální rozhodnutí by mělo padnout v únoru. Společnost, v níž francouzský stát drží 51% podíl, čelí nejistotě ohledně střednědobého vývoje tarifů a ziskovosti, jak upozornili analytici UBS.
ADP plánuje do roku 2034 rozsáhlou modernizaci svých letišť s cílem zvýšit kapacitu o 18 milionů cestujících, aby si udržela konkurenceschopnost vůči rychle rostoucím leteckým uzlům na Blízkém východě. Financování mělo být založeno na každoročním zvyšování poplatků v návaznosti na index spotřebitelských cen, tento plán je však nyní v ohrožení.
Graf ADP.FR (D1)
Akcie společnosti Aéroports de Paris zaznamenaly prudký jednodenní propad a aktuálně se obchodují na úrovni 115,10 EUR, což představuje výrazný pokles pod úroveň klouzavého průměru EMA 50 (122,06 EUR) i SMA 100 (117,84 EUR). RSI kleslo na 39,3, tedy pod neutrální zónu, a signalizuje nárůst prodejního tlaku, ale zatím bez dosažení přeprodané oblasti. Z pohledu technické analýzy představuje hladina kolem 115 EUR první krátkodobou podporu. Pokud by se však tlak prodejců dále stupňoval, další významnější úroveň se nachází kolem 111 EUR, což odpovídá předchozímu konsolidačnímu pásmu z října. Pro návrat k pozitivnímu výhledu by bylo potřeba, aby se cena udržela nad EMA 50 a znovu prorazila nad 121 EUR.
Zdroj: xStation5
