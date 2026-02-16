Akcie Rivian prudce rostou o více než 26 % během dnešního obchodování

-
Akcie Rivian během dne posílily o více než 26 % při nadprůměrných objemech obchodů.
-
Růst odráží vyšší důvěru investorů v provozní stabilizaci společnosti.
-
Technický průraz rezistencí a uzavírání krátkých pozic zesílily dynamiku pohybu.
-
Další vývoj bude záviset na výrobních výsledcích a zlepšování finančních ukazatelů.
-
Akcie Rivian během dne posílily o více než 26 % při nadprůměrných objemech obchodů.
-
Růst odráží vyšší důvěru investorů v provozní stabilizaci společnosti.
-
Technický průraz rezistencí a uzavírání krátkých pozic zesílily dynamiku pohybu.
-
Další vývoj bude záviset na výrobních výsledcích a zlepšování finančních ukazatelů.
Akcie společnosti Rivian Automotive, Inc. během dnešní obchodní seance vzrostly o více než 26 %, což představuje jeden z nejsilnějších jednodenních pohybů za poslední měsíce. Prudký růst odráží obnovený optimismus investorů ohledně strategického směřování výrobce elektromobilů, jeho výrobních plánů i širšího sentimentu v sektoru EV.
Objemy obchodů výrazně převyšují dlouhodobý průměr, což naznačuje účast institucionálních investorů. Výkon akcie zároveň výrazně překonává hlavní akciové indexy, což ukazuje na specifický firemní katalyzátor stojící za dnešním pohybem.
Cenový vývoj a reakce trhu
Akcie Rivian během dne prolomily klíčové technické rezistence, což spustilo další nákupní objednávky založené na momentu. Po překonání předchozích konsolidačních pásem se pravděpodobně aktivovalo i uzavírání krátkých pozic (short covering), které růst dále urychlilo. Zvýšený objem obchodů potvrzuje silné přesvědčení trhu o změně krátkodobého trendu. Rozsah pohybu zároveň naznačuje, že před dnešní seancí bylo na trhu relativně opatrné nastavení investorů, což umožnilo prudké přecenění akcie. Zdroj: xStation5
Faktory stojící za růstem
Růst ceny je spojován s vyšší důvěrou investorů v provozní stabilizaci společnosti. Trh dlouhodobě sleduje efektivitu výroby, opatření na snižování nákladů a pokrok směrem ke zlepšení hrubých marží. Jakýkoliv náznak stabilizace cash flow nebo posílení likvidní pozice má u kapitálově náročného výrobce elektromobilů výrazný dopad na ocenění.
Pozitivní roli může hrát i širší sentiment vůči růstovým titulům a sektoru elektromobility. Stabilizace dodavatelských řetězců a vývoj cen vstupních surovin přispívají ke konstruktivnějšímu pohledu na budoucí vývoj menších výrobců EV.
Spekulace o potenciálních partnerstvích, financování nebo strategických iniciativách rovněž často vedou k výrazným cenovým pohybům u akcií s vyšší volatilitou, mezi které Rivian patří.
Volatilita a ocenění
Navzdory prudkému růstu zůstávají akcie Rivian vysoce volatilní. Společnost působí na silně konkurenčním trhu, kde dominují kapitálově silnější hráči. Investoři proto nadále vyvažují dlouhodobý růstový potenciál s krátkodobými riziky spojenými s realizací výrobních plánů.
Udržitelnost růstu bude záviset především na plnění výrobních cílů, růstu dodávek a postupném zlepšování marží. Trh bude pozorně sledovat další kvartální výsledky a aktualizace výhledu.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Zuckerberg má vypovídat v „teen addiction“ procesu: Meta a YouTube čelí porotě kvůli dopadům na mladé
Nvidia a Meta rozšiřují partnerství v AI hardwaru: Meta plánuje nasazení „milionů“ GPU
Uber posiluje EV nabíjení pro řidiče i budoucí robotaxi: investice přes 100 milionů USD
Microsoft slibuje dál nakupovat dost obnovitelné energie, aby pokryl veškerou spotřebu elektřiny
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.