Akcie Salesforce prudce oslabují – obavy z AI zatím převažují, ale ocenění naznačuje příležitost

-
Akcie Salesforce se v roce 2025 propadly přibližně o 30 % kvůli obavám investorů z monetizace AI produktů a zpomalujícího růstu.
-
Aktuální ocenění akcií (P/E a cash flow) je výrazně pod průměrem sektoru, což může představovat investiční příležitost.
-
Firma má široké portfolio služeb (CRM, analytika, Slack, AI), které jsou pevně integrovány do podnikových IT struktur.
-
Úspěšné zavedení AI produktů jako Agentforce nebo Einstein GPT by mohlo výrazně změnit tržní sentiment a podpořit oživení akcií.
-
Akcie Salesforce se v roce 2025 propadly přibližně o 30 % kvůli obavám investorů z monetizace AI produktů a zpomalujícího růstu.
-
Aktuální ocenění akcií (P/E a cash flow) je výrazně pod průměrem sektoru, což může představovat investiční příležitost.
-
Firma má široké portfolio služeb (CRM, analytika, Slack, AI), které jsou pevně integrovány do podnikových IT struktur.
-
Úspěšné zavedení AI produktů jako Agentforce nebo Einstein GPT by mohlo výrazně změnit tržní sentiment a podpořit oživení akcií.
Společnost Salesforce patří v roce 2025 k technologickým titulům s nejhorší výkonností. Její akcie ztratily přibližně 30 %, což odráží rostoucí obavy investorů ohledně přechodu na AI a schopnosti z této oblasti generovat zisky. Přesto se pod touto negativní náladou může skrývat investiční příležitost – akcie se obchodují za historicky nízké ocenění a firma má rozsáhlý plán rozvoje v oblasti umělé inteligence.
Zdroj: xStation5
Proč akcie klesly – a je to oprávněné?
Obavy investorů se soustředí hlavně na dvě témata: zpomalení růstu tržeb a nejistotu ohledně monetizace AI investic. Salesforce sice rozšiřuje nabídku AI nástrojů jako Einstein GPT nebo Agentforce, ale Wall Street stále pochybuje, zda tyto produkty přinesou výraznější příjmy. Opatrný výhled vedení v několika posledních kvartálech tento sentiment jen podpořil.
Proč může být současné ocenění podhodnocené
Po silném poklesu se Salesforce nyní obchoduje za atraktivní poměry P/E a cash flow – v porovnání s ostatními softwarovými firmami. Platforma Salesforce přitom zůstává hluboce zakořeněná v IT systémech mnoha podniků – a nabízí CRM, analytiku, spolupráci (Slack), datové nástroje i AI. Pokud zákazníci postupně přejdou na nové AI služby, může být současné nízké ocenění neopodstatněné.
Signály a co sledovat dál
Klíčové bude sledovat další výsledky a výhled. Slabý výhled by mohl negativní trend prodloužit, naopak důkazy o rostoucím využití AI nástrojů by mohly vést k přehodnocení trhu. Díky nižším očekáváním a rozšířenému produktovému portfoliu může i mírné zlepšení vést k výraznějšímu růstu akcií.
AI transformace a investiční výhled
Pokud Salesforce dokáže úspěšně monetizovat své AI nástroje a udržet věrnou zákaznickou základnu, může se stát stabilním hráčem na trhu AI‑softwaru. Při současném nízkém ocenění to může být atraktivní dlouhodobá příležitost. Rizikem však zůstává, že se přechod na AI zpozdí nebo nebude mít očekávaný dopad.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Další den u Meta – pokuty, AI a kapitálové výdaje
BigBear.ai: Akcie posilují o více než 10 % díky silným výsledkům a expanzi v oblasti AI
Hovnanian Enterprises hlásí ztrátu ve 4. čtvrtletí – vyšší náklady a slabší marže zatěžují výsledky
Meta plánuje razantní škrty v rozpočtu na metaverse – prioritu přebírá AI
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.