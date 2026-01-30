Akcie SanDisk prudce rostou díky silné poptávce po řešeních pro umělou inteligenci

-
Akcie SanDisk výrazně posílily po překonání očekávání ve výsledcích za Q2 2026.
-
Firma těží ze silné poptávky po paměťových řešeních pro AI a datová centra.
-
Výhled na další čtvrtletí je výrazně nad tržním konsenzem.
-
Napjatý trh paměťových čipů a dlouhodobé smlouvy podporují růst marží.
-
Akcie společnosti SanDisk Corporation (NASDAQ: SNDK) zaznamenaly výrazný růst poté, co firma zveřejnila silné hospodářské výsledky za druhé fiskální čtvrtletí 2026 a zároveň představila velmi optimistický výhled na další období. Investoři pozitivně reagovali zejména na informace o rostoucí poptávce po paměťových řešeních využívaných v oblasti umělé inteligence a datových center.
Výsledky výrazně nad očekáváním trhu
SanDisk oznámil tržby přibližně 3,03 miliardy USD a upravený zisk na akcii (EPS) ve výši 6,20 USD, což výrazně překonalo analytické odhady. Společnost zároveň zveřejnila výhled na třetí fiskální čtvrtletí, ve kterém očekává tržby v rozmezí 4,4 až 4,8 miliardy USD a zisk na akcii mezi 12 a 14 USD, tedy výrazně nad tržním konsenzem. Zdroj: xStation5
AI a datová centra jako hlavní motor růstu
Klíčovým faktorem růstu je prudce rostoucí poptávka po NAND flash pamětech a SSD řešeních, která jsou nezbytná pro provoz AI aplikací a moderních datových center. Rozvoj generativní umělé inteligence zvyšuje nároky na kapacitu, rychlost i spolehlivost úložišť, z čehož SanDisk výrazně profituje.
Ziskovost, marže a strategické kroky
Silná poptávka spolu s napjatou situací na trhu paměťových čipů přispěla k výraznému zlepšení marží. Akcie společnosti se po zveřejnění výsledků dostaly na nová lokální maxima. SanDisk navíc posílil svou dlouhodobou stabilitu prodloužením strategické spolupráce s japonskou společností Kioxia, která má zajistit dodávky paměťových čipů až do roku 2034.
