Akcie Stellantis prudce propadly kvůli obřímu odpisu spojenému s elektromobilitou

Stellantis oznámil odpis 22,2 mld. EUR kvůli útlumu v oblasti elektromobilů.
Akcie spadly až o 24 %, což by byl největší jednodenní pokles v historii firmy.
Firma očekává ztrátu 19–21 mld. EUR za druhé pololetí 2025 a nevyplatí dividendu.
Trh byl překvapen načasováním i velikostí ztráty, což zvyšuje nejistotu kolem budoucí strategie.
Stellantis šokoval trhy, když oznámil mimořádný odpis ve výši 22,2 miliardy eur (26,5 miliardy USD) v souvislosti s přehodnocením svých ambicí v oblasti elektromobility. Tato zpráva způsobila, že akcie společnosti v Miláně propadly až o 24 % na 6,17 EUR, což je nejnižší cena od května 2020 a pravděpodobně největší denní ztráta v historii firmy.
K podobnému výprodeji došlo i na pařížské burze, kde akcie ztratily 23,9 %. Tržní kapitalizace Stellantis se během jediného dne snížila o více než 5 miliard eur, jak ukazují data LSEG. Akcie byly v Miláně krátce pozastaveny po úvodním poklesu o 14 %, což dále posílilo paniku na trhu.
Trhy zaskočeny načasováním i velikostí odpisu
Podle obchodníků bylo oznámení nečekané, neboť mělo přijít až s celoroční zprávou 26. února. Výši odpisu navíc nikdo nečekal – broker Equita původně odhadoval hodnotu pouze něco málo přes 2 miliardy eur.
Stellantis zároveň uvedl, že v druhé polovině roku 2025 očekává ztrátu 19–21 miliard eur a že nevyplatí žádnou dividendu. To vyvolalo další prodejní tlak, zejména od investorů sázejících na pravidelný výnos.
Negativní dopad se přenesl i na Exor, investiční společnost rodiny Agnelli, která je hlavním akcionářem Stellantis. Její akcie oslabily o téměř 5 % a stály v čele poklesu v rámci amsterdamského indexu AEX.
Strategická nejistota v elektromobilitě
Rozsah odpisu signalizuje zásadní přehodnocení strategie firmy v oblasti elektromobilů. V době, kdy automobilky čelí zpomalující poptávce po EV a tvrdé konkurenci (zejména z Číny), se zdá, že Stellantis přistupuje k razantnímu omezení plánovaných investic a výroby.
Graf STLAM.IT (D1)
Akcie společnosti Stellantis zažily dramatický propad, když se po oznámení masivního odpisu spojeného s elektromobilitou sesunuly až k úrovni 5,93 EUR, tedy nejníže od května 2020. Cena akcií prudce prorazila pod EMA 50 (8,72 EUR) i SMA 100 (8,93 EUR), čímž došlo k porušení všech klíčových technických podpor. RSI kleslo na hodnotu 24,0, čímž vstoupil hluboko do pásma přeprodanosti. To sice technicky naznačuje možnost krátkodobého odrazu, ale při absenci pozitivního fundamentu zůstává riziko dalšího poklesu vysoké. Z technického hlediska není v grafu zřejmá žádná blízká podpora – další relevantní hladiny se nachází až pod hranicí 5 EUR.
Zdroj: xStation5
