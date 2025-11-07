Akcie Tikehau Capital prudce oslabily po prodeji podílu investora Temasek

-
Temasek prodal část podílu v Tikehau Capital se slevou, čímž akcie spadly až o 14 %.
-
Podíl singapurského fondu klesl z 5,46 % na cca 4,4 %.
-
Trh zareagoval výprodejem kvůli obavám z dalšího snižování podílu velkého akcionáře.
-
Fundamentálně Tikehau drží cíle na růst AUM i zisku do roku 2026.
-
Akcie Tikehau Capital SA v pátek zaznamenaly největší denní pokles od svého vstupu na burzu v roce 2017, poté co dlouholetý investor Temasek Holdings oznámil částečný prodej svého podílu ve společnosti.
Akcie francouzské investiční skupiny spadly až o 14,12 % a obchodovaly se na úrovni 14,96 EUR za kus, přičemž pokles následoval po oznámení, že Temasek prodal přibližně 1,25 milionu akcií za cenu 15,25 EUR, což představuje diskont 12,46 % vůči čtvrteční závěrečné ceně.
Prodej akcií byl realizován prostřednictvím Societe Generale SA. Po dokončení transakce klesl podíl Temaseku v Tikehau z 5,46 % na přibližně 4,4 %.
Temasek zůstává investorem, ale trh reaguje výprodejem
Temasek, státní investiční fond Singapuru, je akcionářem Tikehau od roku 2016, tedy ještě před samotným IPO firmy. Letos v červenci navýšil svůj podíl nad 5 % díky výměně akcií mezi mateřskou firmou Tikehau Capital Advisors a veřejně obchodovanou entitou, což firma prezentovala jako snahu o zvýšení likvidity akcií a zlepšení profilu na trhu.
Ačkoliv firma v prohlášení uvedla, že tyto transakce vítá, samotný trh reagoval negativně, což naznačuje citlivost investorů na prodeje velkých akcionářů, zvlášť pokud jsou prováděny s výrazným diskontem.
Růstový cíl zůstává beze změny
Tikehau Capital spravovala k září 2025 aktiva v hodnotě 51,1 miliardy EUR a nadále míří k cíli 65 miliard EUR do roku 2026. Firma se specializuje na alternativní investice, včetně úvěrů, nemovitostí a private equity, a podle prezentace pro investory plánuje dosáhnout čistého zisku kolem 500 milionů EUR a 250 milionů EUR na poplatcích z řízení aktiv.
Graf TKO.FR (D1)
Akcie Tikehau Capital zažily extrémní výprodej, kdy se během jednoho dne propadly na hodnotu 14,88 EUR. Cena prudce prorazila pod dlouhodobé klouzavé průměry EMA 50 (18,45 EUR) a SMA 100 (19,17 EUR). RSI spadl na extrémně nízkou úroveň 17,8, což značí hlubokou přeprodanost. Tato hodnota bývá často technickým signálem pro možný krátkodobý odraz nebo stabilizaci, ale vzhledem k síle negativní fundamentální zprávy zůstává obrat nejistý.
Zdroj: xStation5
