TPG podala závaznou nabídku na jednotku Nexi za 1 miliardu eur

TPG podala závaznou nabídku na digitální bankovní jednotku Nexi za 1 miliardu eur.
Akcie Nexi po zprávě posílily o 5,3 %, obchodování bylo následně pozastaveno.
Jednání komplikuje odpor části akcionářů a možné obavy italské vlády o strategickou infrastrukturu.
Nexi čelí tlaku kvůli nižším maržím a ztrátě tržní hodnoty, prodej může být cestou k oživení.
Americký investiční fond TPG podal závaznou nabídku ve výši přibližně 1 miliardy eur (1,15 miliardy USD) na odkup digitální bankovní divize italské společnosti Nexi SpA, uvedly zdroje obeznámené s jednáním. Nabídka byla doručena představenstvu společnosti Nexi tento týden a firma má čas do poloviny prosince, aby se rozhodla, zda na transakci přistoupí.
Na zprávu trh okamžitě zareagoval – akcie Nexi vzrostly o 5,3 %, než bylo s nimi dočasně pozastaveno obchodování.
Nabídka přichází po dřívějších neúspěšných jednáních
Nexi již v minulosti hledala zájemce o své digitální bankovní aktivity. V roce 2023 zvažovala prodej části této divize italskému fondu F2i za zhruba 800 milionů eur, ale k dohodě tehdy nedošlo. Rok 2025 přinesl obnovení rozhovorů s TPG, přičemž již v březnu podal americký fond nezávaznou nabídku právě na úrovni 800 milionů eur. Současná závazná nabídka ukazuje výrazný posun směrem k uzavření obchodu, i když jeho dokončení stále naráží na odpor některých akcionářů a také na pozornost ze strany italské vlády, která v infrastruktuře digitálního bankovnictví vidí strategický národní zájem.
Nexi pod tlakem: akvizice, pokles marží a ztráta hodnoty
CEO Paolo Bertoluzzo vybudoval Nexi skrze agresivní expanzi a řadu akvizic, včetně koupě nordického rivala Nets A/S v roce 2020. Nicméně platební sektor je v posledních letech pod tlakem – marže klesají a tržní kapitalizace Nexi se za čtyři roky propadla přibližně o 75 %.
TPG se nyní snaží přimět Nexi k rozhodnutí tím, že stanovila časově omezenou platnost nabídky. Pro Nexi by transakce mohla představovat vítanou příležitost k posílení bilance, i když bude záležet na politické a akcionářské vůli celou transakci umožnit.
TPG.US (D1)
Akcie TPG se po krátkodobém poklesu odrazily a aktuálně se obchodují na ceně 54,50 USD. I přes mírný růst zůstává cena pod klouzavými průměry EMA 50 (57,03 USD) a SMA 100 (57,48 USD), což značí, že trend je zatím slabě medvědí. Průraz zpět nad tyto průměry by mohl být signálem pro býčí obrat. RSI se nachází na úrovni 43,1, tedy stále v neutrálně negativním pásmu.
Zdroj: xStation5
NEXI.IT (D1)
Akcie Nexi reagovaly pozitivně na zprávu o závazné nabídce TPG, když se odrazily z nedávných minim a aktuálně se obchodují na 4,14 EUR. Přesto zůstávají hluboko pod EMA 50 (4,74 EUR) a SMA 100 (5,00 EUR) – tedy stále v jasném klesajícím trendu. RSI na úrovni 32,4 značí přeprodaný trh, což mohlo podpořit krátkodobý odraz.
Zdroj: xStation5
