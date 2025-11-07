CNH Industrial snižuje výhled zisku – slabá poptávka a cla srážejí akcie o více než 12 %

-
CNH snížil výhled zisku pro rok 2025 na 44–50 centů/akcii kvůli slabé poptávce a přebytkům u distributorů.
-
Firma omezila výrobu traktorů a kombajnů, aby předešla nadměrným zásobám.
-
Zisk byl pod odhady, tržby ale překonaly očekávání.
-
Společnost čelí dopadům amerických cel a přizpůsobuje své dodavatelské řetězce.
-
Výrobce zemědělských a stavebních strojů CNH Industrial oznámil snížení celoročního výhledu zisku, což vedlo k propadu akcií o více než 12 % v premarketu. Společnost tak reaguje na slábnoucí poptávku po traktorech a sklízecích strojích, kvůli které úmyslně snížila produkci, aby zabránila přebytku zásob.
CNH, známý značkami Case IH a New Holland, uvedl, že v roce 2025 vyrobil méně kusů než loni, což v kombinaci s nižším objemem prodejů negativně ovlivnilo marže. Zemědělští výrobci obecně omezují nákupy nové techniky kvůli nízkým cenám plodin a rostoucím nákladům na provoz, což vede k odkládání větších investic.
Útlum prodejů a problémy distributorů
Oslabená poptávka vedla k tomu, že prodejci čelí nadměrným skladovým zásobám, a proto omezují další objednávky. Tato kombinace faktorů přiměla CNH snížit svůj upravený ziskový výhled pro rok 2025 na 44 až 50 centů na akcii, oproti předchozímu odhadu 50–70 centů. Tržní konsenzus přitom počítal s celoročním ziskem kolem 59 centů.
Dopad amerických cel a provozní výsledky
Firma rovněž upozornila na negativní dopad rozšíření cel na ocel a hliník v USA z srpna 2025, které zvýšily její nákladové zatížení. V reakci na to upravila dodavatelské řetězce, snížila zásoby a přenastavila ceny, aby část dopadů zmírnila.
Za třetí čtvrtletí CNH vykázala tržby 4,39 miliardy USD, což překonalo očekávání trhu (3,91 mld. USD). Upravený zisk na akcii však činil pouze 8 centů, což zaostalo za odhadem analytiků ve výši 13 centů.
Graf CNHI.IT (D1)
Akcie společnosti CNH Industrial se po zveřejnění sníženého výhledu zisku a slabších výsledků prudce propadly a aktuálně se obchodují na ceně 8,05 EUR, což představuje výrazný denní pokles o více než 12 %. Z technického hlediska se cena akcie nachází hluboko pod klouzavými průměry EMA 50 (9,31 EUR) a SMA 100 (10,08 EUR), což potvrzuje dlouhodobě negativní trend. RSI klesl na úroveň 24,1, tedy hluboko do přeprodaného pásma, což sice značí extrémní stav, ale v takto silně negativním sentimentu to nemusí znamenat okamžitý obrat.
Bez silné technické podpory nebo pozitivního fundamentálního impulzu může cena dále oslabovat. Nejbližší opora může ležet až v psychologické zóně kolem 7,50 EUR, zatímco na horní straně tvoří první rezistenci úroveň 8,74 EUR, kde cena naposledy konsolidovala.
Zdroj: xStation5
