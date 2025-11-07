Newmont po akvizici Newcrest propustil 16 % zaměstnanců, restrukturalizace má snížit náklady

-
Newmont propustil 16 % zaměstnanců jako součást restrukturalizace po akvizici Newcrestu.
-
Projekt „Catalyst“ má za cíl zlepšit produktivitu a snížit náklady napříč firmou.
-
Firma prodala neklíčová aktiva za 2 miliardy USD a pokračuje v úpravách portfolia.
-
Strategická spolupráce s Barrick Gold v Nevadě zůstává klíčovým růstovým bodem.
Těžební gigant Newmont Corporation provedl významnou restrukturalizaci, během níž snížil svou pracovní sílu o přibližně 16 %, jak uvádí interní dokument společnosti. Tento krok přichází jako součást širší integrace po akvizici australské těžební společnosti Newcrest Mining, kterou Newmont dokončil v roce 2023 za přibližně 17 miliard dolarů.
Snížení počtu zaměstnanců zahrnuje nejen přímé propouštění, ale i zrušení neobsazených míst a úpravy úrovní pozic. Společnost tyto kroky provedla v rámci interního projektu „Project Catalyst“, jehož cílem je zvýšit produktivitu a snížit nákladovou základnu.
Detailní úpravy pozic a rychlejší harmonogram
Podle interní zprávy byly změny výrazné zejména na dvou úrovních pracovních pozic:
-
Úroveň 2 („Level of Work 2“) – zkrácení o cca 12 % (superintendenti, vedoucí a specialisté)
-
Úroveň 1 („Level of Work 1“) – zkrácení o cca 10 % (operátoři, poradci, údržbáři atd.)
Restrukturalizace byla podle firmy dokončena o měsíc dříve, než se původně plánovalo, aby se předešlo dlouhodobé nejistotě mezi zaměstnanci.
K 31. prosinci 2024 měl Newmont přibližně 22 200 kmenových zaměstnanců a dalších 20 400 externích dodavatelů.
Zaměření na jádrová aktiva a strategická partnerství
Po převzetí Newcrestu již Newmont prodala aktiva v Kanadě za více než 2 miliardy USD a dále snižovala zadlužení. Firma nyní přehodnocuje své portfolio s cílem zaměřit se na vysoce výnosné projekty, přičemž strategickou roli hraje i partnerství se společností Barrick Gold v rámci společného podniku Nevada Gold Mines.
V rámci této spolupráce Barrick drží 61,5 % podíl a Newmont zbylých 38,5 %. Odcházející CEO Tom Palmer, který ukončí funkci k 31. prosinci, potvrdil snahu posílit spolupráci v Nevadě s cílem maximalizovat těžbu.
Graf NEM.US (D1)
Akcie Newmont Corporation se aktuálně obchodují na úrovni 82,49 USD, a po předchozí korekci se odrazily zpět nad klouzavý průměr EMA 50 (81,24 USD). Cena se nadále drží výrazně nad SMA 100 (73,09 USD), což z technického pohledu potvrzuje střednědobé býčí nastavení. RSI se pohybuje na hodnotě 49,9, tedy těsně pod neutrální hranicí 50, což odráží opatrný postoj investorů – trh zatím nenašel jasný směr.
V posledních týdnech cena konsolidovala kolem úrovně 80 USD a aktuální odraz zpět nad EMA 50 může sloužit jako signál k obnově růstového trendu, pokud bude potvrzen vyšším objemem a průrazem nad rezistenci kolem 85,50 USD. Naopak selhání tohoto pohybu by mohlo vést k návratu zpět k podpoře kolem 76–77 USD.
Zdroj: xStation5
