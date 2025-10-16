Akcie týdne – Lam Research Corp (16.10.2025)

- Ačkoli nenavrhuje čipy ani nevyrábí hotové komponenty, bez její technologie by žádné z nich neexistovaly. Lam je tichým hrdinou polovodičové revoluce – společností, která dodává klíčové vybavení pro precizní zpracování křemíkových waferů, základního stavebního prvku moderní elektroniky.
- Rostoucí investice do AI infrastruktury a automatizace IT procesů pohánějí poptávku po pokročilých technologických řešeních, a Lam Research využívá tuto příležitost k upevnění své pozice klíčového dodavatele pro sektory datových center a polovodičů.
- Ačkoli nenavrhuje čipy ani nevyrábí hotové komponenty, bez její technologie by žádné z nich neexistovaly. Lam je tichým hrdinou polovodičové revoluce – společností, která dodává klíčové vybavení pro precizní zpracování křemíkových waferů, základního stavebního prvku moderní elektroniky.
- Rostoucí investice do AI infrastruktury a automatizace IT procesů pohánějí poptávku po pokročilých technologických řešeních, a Lam Research využívá tuto příležitost k upevnění své pozice klíčového dodavatele pro sektory datových center a polovodičů.
V éře, kdy umělá inteligence přináší nové technické výzvy pro výrobce čipů, Lam Research nejen dodává nástroje, ale také pomáhá určovat směr změn. Její technologická řešení jsou nezbytná pro giganty jako TSMC, Samsung a Micron a rostoucí investice do pokročilé litografie a balení čipů jí poskytují obrovský růstový potenciál.
V tomto článku se podíváme na postavení společnosti Lam Research v dodavatelském řetězci polovodičů, analyzujeme její finanční výsledky a zhodnotíme, zda aktuální valuace odráží její tržní potenciál.
Produkty a technologie Lam Research – Neviditelné srdce světa čipů
Ačkoli se Lam Research jen zřídka objevuje v titulcích technologických médií, žádný moderní čip by bez jejích zařízení nemohl vzniknout. Společnost dodává pokročilé systémy pro výrobu polovodičů, pokrývající vše od formování struktur tranzistorů až po finální čištění waferů. Tyto fáze jsou klíčové pro výkon, hustotu a energetickou účinnost čipů.
Etching – Vyřezávání přesnosti do křemíku
Leptání (etching) je zásadní krok ve výrobě čipů, který umožňuje precizní „vyřezávání“ mikroskopických vzorů do vrstev materiálu na křemíkovém waferu. Lam je lídrem v oblasti leptacích technologií pro 3D NAND a pokročilé tranzistorové architektury.
Nanášení tenkých vrstev (CVD a ALD)
Lam dodává systémy pro nanášení ultratenkých vrstev polovodičových materiálů prostřednictvím chemické depozice z plynné fáze (CVD) a atomární vrstvené depozice (ALD). Tyto procesy umožňují vytváření přesných, homogenních vrstev, které jsou zásadní pro výkon tranzistorů a paměťových zařízení.
Čištění waferů
Po každé fázi litografie a leptání je nutné wafery dokonale očistit od chemických zbytků, fotorezistů a dalších částic. Lam nabízí pokročilé čisticí systémy, které minimalizují defekty a zvyšují výtěžnost čipů.
V době umělé inteligence a vysokokapacitního zpracování dat musí výrobci čipů přejít na stále pokročilejší výrobní postupy. Tradiční přístupy již nestačí – je potřeba vyšší hustota, energetická efektivita a rychlost přenosu dat. Právě zde vstupuje do hry Lam Research – jeden z mála dodavatelů, který nabízí komplexní řešení pro výrobu AI čipů, pamětí HBM (High Bandwidth Memory) a pokročilého balení polovodičů.
Nicméně Lam Research není pouze dodavatelem hardwaru. Je to technologický partner, který spoluvytváří výrobní standardy společně s největšími hráči v oboru. Díky hlubokému know-how a těsné integraci do procesů zákazníků pomáhá Lam formovat celé generace polovodičových zařízení. V odvětví, kde každý nanometr rozhoduje, Lam dodává řešení, která nejsou jen přesná, ale často i klíčová pro další vývoj celého průmyslu.
Finanční analýza
V uplynulých několika letech společnost Lam Research neustále posilovala svou pozici na trhu, o čemž svědčí její rostoucí tržby a provozní výkonnost. Navzdory dočasnému poklesu ve třetím čtvrtletí roku 2023, který byl způsoben především zpomalením dodavatelského řetězce a dočasným snížením investic ze strany některých klientů, se společnost rychle vzpamatovala a zaznamenala několik po sobě jdoucích čtvrtletí růstu jak tržeb, tak EBITDA.
V posledních čtvrtletích si segment zákaznické podpory a ostatní udržel stabilní tržby, což poskytlo pevný finanční základ a podporu klientů. Tento segment je sice méně dynamický, ale představuje významný podíl na celkových příjmech.
Segment systémů, zaměřený na pokročilá technologická řešení, vykazuje jasný vzestupný trend. Po krátkém poklesu na konci roku 2023 se tržby rychle vzpamatovaly a nadále rostou, což odráží silnou poptávku po moderních technologiích výroby čipů, zejména v segmentech pamětí a dalších inovativních řešení.
Z geografického hlediska má společnost Lam Research silnou mezinárodní přítomnost, která generuje většinu jejích příjmů. Mezi klíčové trhy patří Jižní Korea, Čína, Japonsko a Tchaj-wan, kde společnost zaznamenává nejvyšší příjmy. Ačkoli Spojené státy představují menší část tržeb, jejich podíl roste, což naznačuje rostoucí význam společnosti Lam na jejím domácím trhu. Evropský trh je nejmenší, ale zůstává stabilní.
Kombinace stabilních příjmů z podpory zákazníků, dynamického růstu segmentu systémů a diverzifikované, silné geografické přítomnosti dává společnosti Lam Research pevný základ pro další globální expanzi na trhu polovodičů.
Zvláště důležitým aspektem výkonnosti společnosti Lam Research je její vysoká a stabilní hrubá marže, která se aktuálně pohybuje kolem 34 %. Pro firmu působící v oblasti pokročilých polovodičových technologií je udržení vysoké marže klíčové z několika důvodů:
- Za prvé, signalizuje konkurenční výhodu. Lam Research je schopna nabízet jedinečná a složitá řešení, která nejen plní rostoucí požadavky klientů, ale jsou také vnímána jako prémiové produkty.
- Za druhé, hrubá marže odráží efektivitu výroby a kontrolu nákladů, což je v kapitálově náročném odvětví nezbytné pro zajištění ziskovosti a schopnosti nadále investovat do inovací.
Vysoká ziskovost navíc poskytuje společnosti flexibilitu investovat do výzkumu a vývoje (R&D) a rozšiřovat se do nových tržních segmentů, jako je vybavení pro výrobu AI čipů a pokročilých pamětí.
Zároveň působí jako polštář proti krátkodobým výkyvům, jako jsou kolísání cen surovin nebo hospodářské zpomalení, a zajišťuje finanční stabilitu a schopnost dlouhodobě realizovat strategické cíle.
Ve srovnání s ostatními firmami v polovodičovém odvětví si Lam Research udržuje jednu z nejvyšších marží, což dále podtrhuje její silnou tržní pozici a schopnost generovat hodnotu.
Čistý zisk a provozní marže se rovněž neustále zlepšují, což odráží zdravou finanční situaci a rostoucí ziskovost. Důležité je, že společnost Lam Research generuje návratnost investovaného kapitálu (ROIC) výrazně převyšující náklady kapitálu (WACC), což znamená, že investice společnosti vytvářejí skutečnou hodnotu pro akcionáře.
Za zmínku také stojí, že akcie Lam Research od začátku roku téměř zdvojnásobily svou hodnotu, což odráží rostoucí důvěru investorů ve výhled společnosti.
Vysoký poměr P/E (~34) naznačuje očekávání dalšího růstu a expanze, přičemž trh předpokládá, že tento ukazatel v příštím roce výrazně klesne, a to díky silnému růstu zisků.
Vyšší zisky v kombinaci se stabilními nebo dokonce rostoucími valuacemi naznačují, že Lam se stane ještě atraktivnější investicí, a dále posílí svou pozici v odvětví.
Tento scénář ukazuje, že růst společnosti není jen rychlý, ale také udržitelný, protože je podložen silnými finančními základy.
Tyto výsledky nejsou náhodné. Poptávka po pokročilých polovodičových technologiích, poháněná umělou inteligencí, výkonným výpočetním výkonem a novou generací pamětí HBM, vytváří ideální podmínky pro další rozvoj společnosti Lam Research. Firma je výborně připravena na rostoucí potřeby odvětví, přičemž dodává přesná řešení pro výrobu čipů a pokročilé balení.
Prognózy tržeb a tržní výhled
AI boom zdaleka neochabuje – naopak, každým čtvrtletím zrychluje. Rostoucí potřeba generativních výpočtů a strojového učení žene masivní investice do nových datových center, jejichž hodnota by v příští dekádě mohla přesáhnout 1 bilion USD. Tento rozmach infrastruktury představuje obrovskou růstovou příležitost pro poskytovatele pokročilých polovodičových technologií, jako je Lam Research.
K tomu se přidává rostoucí automatizace IT procesů prostřednictvím AI řešení. Tyto trendy se stávají hlavními tahouny celého technologického sektoru, a tím zvyšují poptávku po moderním výrobním vybavení a komplexních technologických řešeních.
To vše vytváří pevný základ pro pokračující růst Lam Research.
Vzhledem k těmto silným trendům a rostoucí poptávce se nyní podíváme na prognózy tržeb společnosti Lam Research podle tří tržních scénářů:
-
Základní (baseline)
-
Optimistický (optimistic)
-
Konzervativní (conservative)
Ve všech případech představují první roky prognózy období dynamického růstu, poháněné pokračujícími investicemi do infrastruktury umělé inteligence a rozšiřování datových center. Růst zůstává silný přibližně do roku 2027, poté se postupně zpomaluje, což přirozeně odráží nasycení trhu a rostoucí konkurenci.
- Základní scénář předpokládá stabilní růst, přičemž společnost Lam efektivně využívá rostoucí poptávku po pokročilých technologiích. I když se růst po roce 2027 zpomaluje, společnost Lam pokračuje v rozšiřování a zvyšování tržeb, což dokazuje její odolnou pozici na trhu.
- V optimistickém scénáři je růst ještě rychlejší, poháněný úspěšnou expanzí a inovacemi, které přitahují nové zákazníky a posilují vztahy s klíčovými partnery. Výsledkem je, že společnost Lam si udržuje vysokou dynamiku i v dlouhodobém horizontu.
- Konzervativní scénář předpokládá, že po počátečním prudkém růstu se dynamika zpomalí v důsledku snížení investic a rostoucí konkurence. Společnost Lam však i nadále roste, což dokazuje odolnost jejího obchodního modelu i v náročnějších podmínkách.
Přehled ocenění
Níže je uvedeno ocenění společnosti Lam Research metodou diskontovaných peněžních toků (DCF). Upozorňujeme, že tato analýza slouží pouze pro informační účely a neměla by být považována za investiční radu nebo přesné ocenění.
Lam Research Corp je jedním z klíčových hráčů v odvětví polovodičů a poskytuje pokročilá řešení pro výrobce čipů a infrastrukturu datových center. Společnost těží z rostoucí poptávky v důsledku revoluce v oblasti umělé inteligence a automatizace IT procesů, což vytváří silnou základnu pro další růst.
Toto ocenění je založeno na základních tržbách a finančních prognózách, s WACC ve výši 10 % a konzervativní konečnou mírou růstu ve výši 2 %. Finanční parametry jsou založeny na průměrných údajích z posledních let, což zajišťuje realistický obraz.
Stojí za zmínku, že očekávané snížení úrokových sazeb v USA může snížit náklady na kapitál, což zvýší atraktivitu investic do společnosti. Ocenění však zůstává opatrné, s ohledem na trh a konkurenci
Přehled grafu
Zdroj: xStation
Analýza grafu akcií jasně ukazuje, že akcie společnosti Lam Research vykazují silný vzestupný trend, který je podpořen pevnými fundamenty a rostoucím zájmem investorů o sektor umělé inteligence.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Akcie Exelixis klesly o více než 13 % po slabších výsledcích a sníženém výhledu
Zlato se vrací na historická maxima 📈
Akcie Celcuity prudce vzrostly o více než 45 % po průlomových výsledcích klinické studie rakoviny prsu
Roche získává schválení FDA pro lék proti zánětu ledvin u lupusové nefritidy
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.