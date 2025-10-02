Akcie týdne – Quanta Services Inc. (02.10.2025)

Quanta Services patří mezi největší společnosti na světě poskytující komplexní inženýrské a stavební služby pro energetický a telekomunikační sektor. Díky mnohaletým zkušenostem hraje Quanta klíčovou roli při realizaci některých z nejkomplexnějších a strategicky nejdůležitějších infrastrukturních projektů v Severní Americe i globálně.
V době rychlého rozvoje umělé inteligence, expanze datových center a nástupu sítí 5G a 6G nabývá role společnosti Quanta Services jako spolehlivého infrastrukturního partnera nového rozměru. Firma se podílí na rozšiřování a modernizaci přenosových sítí, energetických systémů a telekomunikační infrastruktury, čímž reaguje na rostoucí požadavky trhu i investorů.
Díky své unikátní schopnosti poskytovat služby od plánování a návrhu, přes výstavbu až po údržbu a modernizaci je Quanta Services dobře připravena čelit výzvám digitální a energetické transformace, které utvářejí budoucnost světové ekonomiky.
Profil společnosti – Quanta Services
Quanta Services je jedním z globálních lídrů v oblasti inženýrských, stavebních a údržbových služeb pro energetiku, telekomunikace a kritickou infrastrukturu. Nabízí široké portfolio služeb, včetně návrhu, výstavby a údržby přenosových sítí, elektrického vedení, telekomunikačních instalací a infrastruktury datových center.
Společnost spolupracuje jak s tradičními dodavateli elektřiny, tak s telekomunikačními firmami, provozovateli datových center a dalšími subjekty investujícími do rozvoje digitální a energetické infrastruktury. Díky flexibilitě a rozsahu působnosti realizuje rozsáhlé liniové projekty i složité infrastrukturní instalace nejen v USA, ale i mezinárodně.
V reakci na rychlý rozvoj trhu datových center a rostoucí potřebu moderní telekomunikační infrastruktury Quanta Services neustále rozšiřuje své kompetence. V roce 2022 společnost koupila Dycom Industries, firmu specializující se na výstavbu a údržbu optických telekomunikačních sítí, čímž získala možnost nabídnout zákazníkům kompletní služby v oblasti digitální infrastruktury a datových center.
Tato akvizice posílila pozici Quanty jako jednoho z klíčových hráčů v segmentu datových center, umožnila realizovat komplexní projekty od návrhu a výstavby až po údržbu pokročilých optických sítí, které jsou základním kamenem efektivních a škálovatelných IT řešení.
Infrastruktura datových center a telekomunikací – klíčový růstový motor Quanty
Rozvoj infrastruktury datových center a telekomunikačních sítí se stává čím dál významnější součástí nabídky Quanta Services. Rychlý růst AI technologií, cloud computingu a implementace sítí 5G a 6G podporuje poptávku po moderních a výkonných optických sítích a datových centrech.
Inženýrský a infrastrukturní průmysl: energetika, telekomunikace a datová centra
-
Energetika – základ rozvoje digitální a průmyslové infrastruktury
Energetický segment je jedním z pilířů podnikání Quanty. Společnost se specializuje na výstavbu a modernizaci přenosových a distribučních sítí, které zajišťují stabilní a efektivní dodávky elektřiny. V kontextu globální energetické transformace a rostoucího podílu OZE představuje modernizace infrastruktury nejen nutnost, ale i významnou tržní příležitost.
-
Telekomunikace – expanze optických sítí v éře 5G a IoT
Druhým pilířem podnikání je telekomunikační sektor, který v posledních letech zaznamenává dynamický růst. Klíčovým trendem je masivní rozšiřování optických sítí, které jsou základem moderní digitální komunikace. Optika umožňuje rychlý a stabilní přenos dat s nízkou latencí, což je zásadní pro rozvoj 5G a cloudových řešení.
-
Datová centra – nejrychleji rostoucí segment
Největší růstový potenciál má segment datových center, která se stávají strategickým prvkem digitální ekonomiky. Moderní datová centra vyžadují pokročilou infrastrukturu – od optických sítí, záložních zdrojů, přes chlazení až po komplexní elektroinstalace. Quanta díky akvizici a rozšíření kompetencí nabízí plný servis od návrhu a výstavby po integraci systémů a údržbu.
Rozsah nadcházejících příležitostí
Rozsah příležitostí potvrzují tržní prognózy. Podle odhadů by měl globální trh s infrastrukturou datových center dosáhnout do roku 2034 hodnoty 1 bilionu USD, a to z úrovně 340 miliard USD v roce 2025. Zvlášť významným segmentem je výstavba datových center, která tvoří velkou část celkové tržní hodnoty. Tento segment by měl růst z 258,6 miliardy USD v roce 2025 na více než 454,5 miliardy USD v roce 2034.
Tato oblast představuje obrovskou příležitost pro společnosti, jako je Quanta Services, které se specializují na inženýrství, instalace a podporu infrastruktury vysoce komplexních technických zařízení.
Vzhledem k takto dynamickému růstu je Quanta Services ideálně pozicována, aby plně využila tento globální trend a stala se jedním z hlavních příjemců revoluce v oblasti digitální infrastruktury.
Trendy a výzvy v inženýrském průmyslu
Infrastrukturní průmysl je úzce propojen s rychlým technologickým rozvojem, regulatorními změnami a rostoucími environmentálními očekáváními. Energetická transformace, expanze sítí 5G/6G, digitalizace služeb a nástup umělé inteligence vytvářejí nepřetržitou poptávku po moderní infrastruktuře.
Zároveň ale firmy čelí i řadě výzev:
-
Tlak na zkracování doby realizace projektů.
-
Rostoucí náklady na materiál a pracovní sílu.
-
Nutnost investovat do inovací a automatizace.
Finanční analýza
V posledních letech Quanta Services rychle posiluje svou pozici lídra v sektoru kritické infrastruktury. Společnost, jejíž činnost se soustředí na služby pro energetiku, telekomunikace a digitální infrastrukturu – včetně datových center, zaznamenala téměř nepřetržitý růst tržeb, a to z 7,57 miliardy USD v roce 2015 na 23,67 miliardy USD v roce 2024. To představuje více než trojnásobný nárůst během desetiletí, dosažený navzdory výzvám spojeným s pandemií, kolísáním cen surovin a makroekonomickou nejistotou.
Pandemie COVID-19 a narušení dodavatelských řetězců (2020–2021) neotřásly základy společnosti – Quanta si udržela pozitivní finanční výsledky a pokračovala ve strategických investicích. Výkonnost byla obzvlášť silná v oblastech jako decentralizovaná energetika, modernizace sítí a rostoucí poptávka po digitální infrastruktuře, což pomohlo vyvážit tlak na náklady i tržní volatilitu.
Od roku 2022 vstoupila Quanta Services do nové fáze růstu, která se projevuje nejen rostoucími tržbami, ale i výrazným zlepšením provozní efektivity. EBITDA vzrostla z 435 milionů USD v roce 2015 na působivých 2,2 miliardy USD v roce 2024, což podtrhuje dynamický rozvoj společnosti a její schopnost generovat rostoucí provozní zisky.
Zároveň se provozní marže zvýšila z přibližně 3 % na téměř 5,7 %, a čistá marže, navzdory periodickým výkyvům, se stabilizovala nad úrovní 3,8 %. Toto zlepšení ziskovosti je výsledkem několika klíčových faktorů:
-
efektivní kontroly nákladů při realizaci projektů,
-
optimalizace provozních procesů,
-
strategického zaměření na segmenty s vysokou přidanou hodnotou, jako je digitální infrastruktura a pokročilá energetická řešení.
Kromě toho vedly rostoucí zkušenosti a lepší projektový management k efektivnějšímu využívání zdrojů, minimalizaci ztrát a dalšímu posílení ziskovosti.
Výhled do budoucna je pro expanzi marží příznivý. Jak společnost pokračuje v růstu v specializovanějších a technologicky vyspělejších oblastech – jako je infrastruktura datových center a řešení spojená s energetickou transformací – je pravděpodobné, že dojde k dalšímu zlepšení ziskovosti. Inovace, automatizace procesů a úspory z rozsahu by měly ještě více zvýšit provozní efektivitu a dále posílit marže.
Zároveň Quanta Services zlepšuje jak provozní, tak investiční efektivitu, ačkoli ukazatele návratnosti, jako je ROIC, zůstávají blízko úrovně vážených průměrných nákladů kapitálu (WACC). To ukazuje na rovnováhu mezi tvorbou zisku a náklady na financování, což odráží stabilní obchodní model, ale zároveň naznačuje prostor pro další zlepšení investiční efektivity.
Udržení nebo zvýšení ROIC nad úrovní nákladů kapitálu bude klíčové pro pokračující tvorbu hodnoty pro akcionáře a potvrzení schopnosti Quanta Services efektivně využívat investovaný kapitál.
Struktura tržeb Quanta Services
Struktura tržeb společnosti Quanta Services ukazuje jasnou diverzifikaci zdrojů příjmů, přičemž segment Electric Infrastructure Solutions dominuje a tvoří v průměru přibližně 75 % celkových tržeb. Jedná se o hlavní růstový motor společnosti, který vykazuje konzistentní a dynamický rozvoj v jednotlivých čtvrtletích. Rostoucí poptávka po moderní energetické infrastruktuře, včetně rozvoje elektrických sítí a investic do obnovitelných zdrojů energie, podporuje pokračující expanzi tohoto segmentu, jehož tržby by měly v roce 2025 překročit 22 miliard USD.
Segment Underground Utility & Infrastructure, který představuje menší část celkových tržeb, rovněž vykazuje pozitivní růst. Tento segment zahrnuje širokou škálu činností souvisejících s výstavbou a modernizací podzemní infrastruktury, která nabývá na významu zejména kvůli rostoucí urbanizaci a modernizaci zastaralých infrastrukturních sítí. Prognózy naznačují, že tento segment dosáhne v roce 2025 tržeb okolo 5,5 miliardy USD.
Za pozornost stojí také rostoucí zapojení společnosti do výstavby infrastruktury datových center, což představuje segment s obrovským potenciálem. Hodnota trhu tohoto odvětví by měla do roku 2034 přesáhnout 450 miliard USD, což by se mohlo stát klíčovým motorem budoucího provozního i finančního růstu.
Výhled společnosti Quanta Services
Výhled pro Quanta Services zůstává velmi optimistický. Investice do energetické transformace, rozvoje 5G infrastruktury, modernizace elektrických sítí a digitalizace veřejných služeb vytvářejí pevné základy pro další růst. Díky svému širokému know-how, provoznímu rozsahu a zkušenostem s realizací složitých projektů je společnost v silné pozici, aby využila nadcházející transformační trendy v infrastruktuře – a to jak v Severní Americe, tak i na globálních trzích.
Ve srovnání s širším trhem Quanta Services vyniká nejen silnými fundamenty, ale i výrazným výkonem akcií. Od začátku roku 2025 akcie společnosti posílily o 33,42 %, čímž výrazně překonaly hlavní tržní indexy, jako jsou S&P 500 a Nasdaq 100. To je jasný signál, že investoři pozitivně reagují na silné finanční výsledky společnosti a uznávají její dlouhodobý růstový potenciál.
Silný růstový trend ceny akcií odráží rostoucí důvěru trhu ve schopnost Quanta Services efektivně využívat klíčové infrastrukturní megatrendy, jako je energetická transformace, digitalizace, rozvoj 5G a rychlý růst sektoru datových center.
Prognóza tržeb
Quanta Services stojí na prahu významného růstu, taženého rostoucí poptávkou po moderní energetické a digitální infrastruktuře – včetně investic do elektrických sítí, expanze 5G sítí a rozvoje datových center.
Odhady ukazují na stabilní růst tržeb, i když jeho tempo se může lišit v závislosti na dynamice trhu a rozsahu probíhajících investic do infrastruktury.
Zvláštní význam mají:
-
Rostoucí investice do modernizace elektrických a podzemních sítí.
-
Rozvoj infrastruktury datových center, která se stává stále důležitější součástí aktivit společnosti.
Současně však Quanta Services čelí i regulačním výzvám, výkyvům cen materiálů a konkurenčnímu tlaku, které ovlivňují finanční stabilitu a ziskovost. Tyto faktory formují různé možné scénáře budoucího vývoje společnosti.
Scénáře růstu tržeb Quanta Services
-
Základní scénář:
Tržby společnosti Quanta Services rostou stabilně z přibližně 23,7 miliardy USD v roce 2024 na více než 52 miliard USD v roce 2029. Tento růst je tažen trvalou poptávkou po modernizaci a digitalizaci infrastruktury, podporovanou expanzí 5G technologií a rostoucími investicemi do datových center. V tomto scénáři si firma udržuje zdravou rovnováhu mezi růstem tržeb a provozní efektivitou.
-
Optimistický scénář:
Quanta Services zažívá dynamičtější růst, zejména v prvních letech prognózy. Tržby stoupají z 23,7 miliardy USD na více než 57 miliard USD v roce 2029. Tento vývoj je podporován zrychlením investic do energetické transformace, expanzí 5G sítí a rychlým růstem infrastruktury datových center. Růst je navíc doprovázen zlepšováním marží, taženým vyšší efektivitou projektů a zaměřením na segmenty s vysokou přidanou hodnotou.
-
Konzervativní scénář:
Růst tržeb je umírněnější, dosahuje přibližně 45 miliard USD v roce 2029. Tento odhad předpokládá větší nejistotu spojenou s cykličností infrastrukturního trhu, růstem nákladů na materiály a pracovní sílu a pomalejším tempem investic v klíčových sektorech. Konkurenční a regulatorní překážky mohou expanzi dále omezit. I přes tyto výzvy společnost stále dosahuje stabilního růstu, byť opatrnějším tempem.
Výhled ocenění
Podívejme se na ocenění Quanta Services Inc. metodou diskontovaných peněžních toků (DCF).
Toto ocenění je pouze informativní a nepředstavuje investiční doporučení ani přesný odhad hodnoty akcie.
Růst tržeb je primárně tažen rostoucími investicemi do infrastruktury v Severní Americe – zejména do rozvoje datových center, jejichž tržní hodnota by měla do roku 2034 přesáhnout 450 miliard USD. Výstavba a modernizace energetických sítí, nástup 5G technologií a digitalizace veřejných služeb dále podporují poptávku po službách společnosti.
V prvních letech prognózy růst tržeb výrazně akceleruje, což odráží rostoucí potřebu komplexních řešení pro podporu datových center a kritických systémů. Jak se tyto investice vyvíjejí, Quanta zároveň těží z lepší provozní efektivity a rozšiřuje své služby o technologie s vyšší přidanou hodnotou.
V pozdějších letech se očekává přirozené zpomalení růstu a nárůst konkurence, což povede ke stabilizaci tempa růstu tržeb. Přesto silná smluvní základna, geografická diverzifikace a technické kompetence umožňují Quanta Services udržovat vysokou ziskovost a provozní flexibilitu.
V modelu oceňování předpokládáme konstantní vážené průměrné náklady kapitálu (WACC) ve výši 9,5 % po celé období prognózy, což odráží charakter sektoru i dluhový profil společnosti. Terminální hodnota byla odhadnuta s konzervativní růstovou sazbou 2 %.
Na základě DCF modelu odhadujeme teoretickou hodnotu akcie Quanta Services na přibližně 545,91 USD, což ve srovnání s aktuální tržní cenou 420,53 USD naznačuje potenciální růst kolem 30 %. Toto ocenění odráží atraktivní vyhlídky společnosti, zejména s ohledem na její klíčovou roli při rozvoji infrastruktury datových center a širší transformační trendy v infrastruktuře v Severní Americe.
Výhled grafu
Z pohledu technické analýzy se akcie Quanta Services jednoznačně nachází v růstovém trendu, což potvrzují rostoucí klouzavé průměry i pozitivní signály momentových oscilátorů.
Optimismus investorů podporují příznivé finanční prognózy pro nadcházející roky, které ukazují na zlepšení výkonnosti společnosti a rostoucí význam transformace infrastruktury.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
📺 Sledujte XTB livestreamy i tento týden
Akcie měsíce: Zvítězí Meta v závodě o umělou inteligenci?
Zlato a Bitcoin na historických maximech: Politika, devalvace měny
Fifth Third kupuje Comerica za 10,9 miliardy USD. Vznikne devátá největší banka v USA
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.