Akcie týdne – Super Micro Computer (09.10.2025)

Raketový růst: Tržby vzrostly více než 10× od roku 2021 díky boomu AI a datových center.
-
Zaměření na AI infrastrukturu: SMCI nevyrábí AI modely, ale poskytuje klíčový hardware (servery, GPU systémy, chlazení).
-
Silní klienti: Microsoft, Meta, Tesla, Oracle — důkaz důvěry trhu.
-
Ziskovost roste: Marže se stabilizovaly mezi 6–10 %, čistý zisk i efektivita rostou.
Super Micro Computer: Stane se poskytovatel AI infrastruktury dalším technologickým gigantem – nebo jde jen o humbuk?
Za pouhé dva roky se společnost Super Micro Computer (SMCI) proměnila z výrobce serverů v jednu z nejzajímavějších firem na americkém akciovém trhu.
Pro mnohé investory se SMCI stala symbolem nové vlny „AI infrastruktury“ – tedy společností, které samy nevyvíjejí modely umělé inteligence, ale poskytují hardware, na kterém tyto modely běží.
Na rozdíl od známých gigantů jako Nvidia či AMD působí Super Micro tišeji, soustředí se na návrh, montáž a dodávky serverů, GPU systémů, kapalinového chlazení a infrastruktury pro datová centra. To jí však nebrání získávat důvěru velkých klientů jako jsou Microsoft, Meta, Oracle či Tesla. V době, kdy globální firmy investují miliardy do AI datových center, SMCI patří mezi první, kdo z tohoto trendu profituje.
Otázkou zůstává, zda současné ocenění firmy odpovídá jejímu dlouhodobému potenciálu, nebo zda se investoři jen nechali unést vlnou nadšení podobnou té z doby dot-com bubliny. V tomto článku se podíváme blíže na činnost SMCI, její finance, ocenění, scénáře růstu i rizika, která mohou ovlivnit budoucnost této rychle rostoucí společnosti.
Čím se Super Micro Computer zabývá?
Super Micro Computer (SMCI) je především výrobcem výkonných serverů a počítačových systémů, které se využívají zejména v datových centrech, cloudových službách a nově i v rychle rostoucím sektoru umělé inteligence (AI).
Společnost se specializuje na kompletní hardwarová řešení – od základních desek a kapalinového chlazení po pokročilé GPU-optimalizované serverové platformy.
Klíčovým rozdílem u SMCI je schopnost rychle přizpůsobit produkty specifickým potřebám zákazníků, jako jsou hyperscalery (např. Microsoft, Meta, Oracle) či firmy vyvíjející pokročilé AI modely. To z ní činí preferovaného partnera pro projekty, kde hraje roli rychlost uvedení na trh a vysoký výkon hardwaru.
SMCI navíc neprodává pouze standardní servery – často se zapojuje i do návrhu a integrace řešení šitých na míru, což ji odlišuje od větších a obecnějších výrobců IT hardwaru.
Makro trendy podporující růst Super Micro Computer
Trh s datovými centry a AI infrastrukturou zažívá boom, poháněný třemi hlavními trendy:
-
Exploze AI a jazykových modelů (LLM) – Rychlý růst AI aplikací zvyšuje poptávku po výpočetním výkonu, což vede k potřebě specializovaných serverů s GPU procesory.
-
Expanze globální infrastruktury datových center – Hyperscalery jako Microsoft, Amazon, Meta a Google investují miliardy dolarů do rozšiřování datových center, zejména v USA, Evropě a Asii, aby pokryly rostoucí výpočetní nároky.
-
Technologický pokrok v oblasti chlazení a energetické efektivity – S rostoucím výkonem roste i potřeba snižování spotřeby energie. SMCI vyniká tím, že dodává špičkové systémy kapalinového chlazení, které umožňují efektivnější a ekologičtější správu teploty serverů.
Trh s datovými centry roste mimořádným tempem.
Odhady naznačují, že jeho hodnota vzroste z necelých 400 miliard USD v roce 2025 na více než 1,2 bilionu USD do roku 2035. To představuje obrovskou příležitost pro Super Micro Computer.
Rostoucí poptávka po pokročilých hardwarových řešeních staví společnost do silné pozice pro udržitelné zvyšování tržeb a zisků. SMCI tak upevňuje svou roli klíčového hráče v jednom z nejrychleji rostoucích globálních odvětví.
Finanční analýza
Obchodní model společnosti Super Micro Computer je silně zaměřen na segment Server & Storage Systems, který tvoří více než 85–90 % celkových tržeb firmy.
Tento segment zahrnuje výrobu kompletních, integrovaných serverových systémů, jež se využívají především v datových centrech, AI projektech, cloudových prostředích a v řešeních pro výkonné výpočty (HPC – High Performance Computing).
Od roku 2021 tento segment roste ohromujícím tempem – z přibližně 693 milionů USD ve 3. čtvrtletí 2021 na odhadovaných 7,4 miliardy USD ve 2. čtvrtletí 2026. To představuje více než desetinásobný nárůst během necelých pěti let.
Tempo růstu se výrazně zrychlilo v druhé polovině roku 2023, a to díky boomu AI infrastruktury a rostoucí poptávce ze strany globálních hyperscalerů.
Roční data o růstu tržeb tento trend potvrzují:
segment Server & Storage Systems pravidelně vykazuje dvouciferný růst:
-
+60 % v roce 2022
-
+47 % v roce 2023
-
+116 % v roce 2024
-
a odhadovaných +50 % v roce 2025
Mezitím segment Subsystems & Accessories – který zahrnuje komponenty serverů, příslušenství a rozšiřující části systémů – zůstává menší a relativně stabilní, s tržbami kolem 150–200 milionů USD kvartálně.
Podíl tohoto segmentu na tržbách postupně klesá a vykazuje nerovnoměrný růst:
+45 % v roce 2024, ale −24 % v roce 2023 a −18 % v roce 2025.
Plní tak doprovodnou roli, nikoli roli hlavního motoru růstu.
Tato vysoká koncentrace tržeb v jednom rychle rostoucím segmentu přináší na jedné straně významný potenciál škálovatelnosti, ale zároveň i zvýšenou zranitelnost vůči změnám na tomto trhu.
Nicméně vzhledem k rostoucí poptávce po AI infrastruktuře a datových centrech zůstává výhled pro Server & Storage Systems velmi příznivý.
Finanční údaje jednoznačně ukazují, že firma rychle roste, což je zvláště patrné na kvartálním růstu tržeb od poloviny roku 2023.
Úspěch SMCI koresponduje s širšími makrotrendy, které přetvářejí globální prostředí IT a AI infrastruktury. Exploze AI aplikací, zejména velkých jazykových modelů (LLM), pohání intenzivní poptávku po výkonných datových centrech a serverech s GPU.
Průmysloví giganti jako Microsoft, Amazon, Meta a Google investují miliardy dolarů do rozšiřování výpočetní kapacity. Díky flexibilnímu výrobnímu modelu a schopnosti přizpůsobit hardware potřebám klienta se SMCI stává jedním z hlavních vítězů této transformace.
SMCI nezvyšuje pouze tržby, ale zároveň zlepšuje ziskovost a čistý zisk, což je patrné z kvartálních finančních výsledků.
Od roku 2023 společnost vykazuje silný růst prodejů ruku v ruce s rostoucí provozní a finanční efektivitou.
Marže, které dříve kolísaly, se stabilizovaly v rozmezí 6–10 %, což ukazuje, že firma dokáže růst bez ztráty kontroly nad náklady.
Tržby i čistý zisk vykazují silný růstový trend. V některých obdobích meziroční růst tržeb přesáhl 100 %.
Tyto výsledky nejsou náhodné — SMCI si systematicky buduje škálovatelný obchodní model, který mu umožňuje flexibilně reagovat na potřeby náročných klientů.
Společnost nejen těží z rozmachu AI, ale zároveň jej přetváří v trvalou konkurenční výhodu díky inovativním technologiím, vysokému výkonu a rychlým dodávkám.
Ve srovnání s širším trhem vyniká SMCI také z pohledu výkonnosti akcií.
Kumulativní výnos od začátku roku 2025 ukazuje, že SMCI výrazně překonalo indexy S&P 500 (US500) i Nasdaq 100 (US100).
Je však třeba zmínit, že akcie vykazují výrazně vyšší volatilitu – což znamená vyšší investiční riziko, ale také potenciál vyšších výnosů.
Klesající forward P/E poměr je trhem interpretován jako signál rostoucích očekávání ohledně budoucích výsledků společnosti.
Investoři předpokládají rychlý růst zisků v nadcházejících čtvrtletích, díky čemuž se aktuální ocenění jeví jako atraktivnější vzhledem k budoucím výdělkům.
Pro mnoho investorů to zároveň naznačuje, že SMCI už není vnímáno pouze jako dodavatel hardwaru, ale stále více jako strategický hráč v ekosystému AI infrastruktury a datových center.
Klesající forward P/E tak může odrážet rostoucí důvěru, že firma dokáže nejen udržet stávající růstovou trajektorii, ale také si vybudovat trvalou konkurenční výhodu.
Výhled
Po rekordním růstu tržeb v letech 2023 a 2024 nyní trh řeší klíčovou otázku:
Dokáže Super Micro Computer udržet silnou dynamiku i v následujících letech?
Společnost působí ve velmi perspektivním sektoru, ale boom v AI a datových centrech nebude trvat věčně.
Růst se přirozeně časem zpomalí.
Analýza proto pracuje se třemi realistickými scénáři dalšího vývoje:
-
Základní (base)
-
Optimistický (optimistic)
-
Konzervativní (conservative)
Tyto scénáře zohledňují jak pokračující AI trend, tak možná rizika, jako je nasycení trhu, tlak na marže a investiční cykly.
- Základní scénář (base scenario) předpokládá, že velmi rychlý růst bude pokračovat až do roku 2027, a to díky silné poptávce po AI infrastruktuře, investicím globálních hyperscalerů a rozvoji velkých jazykových modelů. Tržby překročí hranici 38 miliard USD do roku 2027, poté růst přirozeně zpomalí, jak trh dospěje a konkurence zesílí. I přesto firma dále roste a v roce 2029 by mohla dosáhnout téměř 58 miliard USD. Jde o vyvážený scénář mezi udržením dynamiky a přirozenou cykličností trhu.
- Optimistický scénář počítá s tím, že SMCI nejen udrží, ale ještě zrychlí svůj růst díky dalšímu rozvoji trhu a technologií. Investice do datových center zůstávají silné, firma získává nové zákazníky a posiluje partnerství. Tržby by mohly dosáhnout až 65 miliard USD v roce 2029, a to při stabilním růstu po celé období prognózy.
- Konzervativní scénář vychází z předpokladu, že největší růstový impulz proběhl v letech 2023–2025. Investice do AI začínají zpomalovat, konkurence sílí a část klientů přechází na levnější nebo více integrovaná řešení. Přesto tržby SMCI nadále rostou, i když umírněněji – na více než 51 miliard USD v roce 2029. Tento vývoj by stále potvrzoval odolnost obchodního modelu i v náročnějším prostředí.
Ocenění (valuation)
Zde je uvedeno ocenění pomocí metody diskontovaných peněžních toků (DCF).
Toto slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje investiční doporučení ani přesný odhad hodnoty.
Ocenění vychází z základního scénáře vývoje tržeb a zisků.
Byla použita konstantní vážená průměrná cena kapitálu (WACC) ve výši 10 % po celé období prognózy.
Terminální hodnota byla odhadnuta při konzervativní dlouhodobé míře růstu 2 %.
Ostatní finanční parametry byly průměrovány na základě výsledků za posledních pět let.
Na základě tohoto oceňovacího modelu je odhadovaná férová hodnota akcie společnosti Super Micro Computer přibližně 100 USD, což je zhruba o 71 % výše než aktuální tržní cena 58,65 USD. Tento rozdíl může naznačovat atraktivní investiční příležitost, zejména pro ty, kteří věří v pokračující rychlý růst společnosti.
Applied Digital zrychluje růst. Akcie rostou téměř o 20 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.