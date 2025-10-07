Akcie UiPath vyskočily o 12,6 % díky strategickému posunu směrem k agentní AI

-
Akcie UiPath vzrostly o 12,6 % díky oznámení partnerství s NVIDIA, OpenAI a Snowflake, které posilují strategii firmy v oblasti agentní AI.
-
Společnost představila nové produkty jako ScreenPlay a Project Delegate, které ukazují posun od tradiční RPA k pokročilé automatizaci řízené AI.
-
Navzdory pozitivnímu sentimentu existují rizika, zejména přecenění akcie, závislost na veřejném sektoru a pomalé nasazování AI agentů ve firmách.
-
Akcie UiPath vzrostly o 12,6 % díky oznámení partnerství s NVIDIA, OpenAI a Snowflake, které posilují strategii firmy v oblasti agentní AI.
-
Společnost představila nové produkty jako ScreenPlay a Project Delegate, které ukazují posun od tradiční RPA k pokročilé automatizaci řízené AI.
-
Navzdory pozitivnímu sentimentu existují rizika, zejména přecenění akcie, závislost na veřejném sektoru a pomalé nasazování AI agentů ve firmách.
Akcie společnosti UiPath Inc. (NYSE: PATH) v pondělí vzrostly o 12,56 % a uzavřely kolem 14,52 USD. Investoři reagovali pozitivně na nové strategické kroky společnosti v oblasti umělé inteligence a automatizace, které posunuly akcii na několikaměsíční maxima.
Nárůst byl podpořen novými partnerstvími a oznámeními, která ukazují, že se UiPath snaží transformovat z firmy zaměřené pouze na robotickou automatizaci procesů (RPA) na dodavatele pokročilých řešení „agentní AI“.
Hlavní důvody růstu
Partnerství s klíčovými hráči v AI
UiPath uzavřel strategické dohody se společnostmi NVIDIA, OpenAI a Snowflake.
-
S NVIDIA spolupracuje na nasazení jejich modelů NIM do podnikového prostředí – např. pro detekci podvodů.
-
Díky partnerství s OpenAI mohou zákazníci integrovat generativní AI do svých operací.
-
Spojení se Snowflake umožní lepší orchestraci datově řízených agentních řešení.
Inovace produktů a nová vize
Na konferenci FUSION 2025 představil UiPath koncept „agentní automatizace“ – spojení AI agentů, robotů a lidské interakce v jednotném pracovním toku.
Mezi klíčové novinky patří:
-
ScreenPlay – ovládání aplikací pomocí přirozeného jazyka,
-
Project Delegate – desktopoví agenti,
-
Vylepšení nástroje Maestro pro koordinaci AI agentů.
Silné výsledky a rostoucí důvěra trhu
Akcie UiPath od začátku měsíce vzrostly o 26,4 %. Nedávná zpráva o výsledcích naznačuje, že přechod na AI směr dává smysl a přináší výsledky. Zdroj: xStation5
Rizika a potenciální překážky
Přecenění a riziko selhání
Investoři nyní oceňují UiPath jako růstovou AI firmu. Tento optimismus je však podmíněn tím, že firma skutečně doručí na své ambice – což nebude snadné.
Závislost na veřejném sektoru
Firma je výrazně závislá na státních zakázkách, zejména v USA. V březnu 2025 akcie prudce klesly po opatrném výhledu kvůli očekávaným škrtům ve federálním rozpočtu.
Opatrné nasazení AI v praxi
Podniky budou AI agenty nasazovat postupně a s obezřetností – především v regulovaných oblastech jako zdravotnictví nebo finance.
Co sledovat dále
-
Očekávané výsledky za další čtvrtletí.
-
Přijetí nových produktů – míra adopce nástrojů jako ScreenPlay a Delegate.
-
Reálné zákaznické implementace v rámci partnerství s NVIDIA, Snowflake a OpenAI.
-
Vývoj ve veřejných rozpočtech v USA i jinde.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Applied Digital zrychluje růst. Akcie rostou téměř o 20 %
Bývalý britský premiér Rishi Sunak přijal poradní role u Microsoftu a společnosti Anthropic
Akcie Applied Digital rostou o 26 % po silných výsledcích a nové AI infrastrukturní smlouvě
Bristol Myers Squibb kupuje Orbital Therapeutics za 1,5 miliardy USD a rozšiřuje výzkum in vivo CAR-T terapií
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.