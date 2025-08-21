Aker BP hlásí zásadní ropný objev – projekt Yggdrasil míří k miliardovému cíli

Aker BP ASA, druhý největší producent ropy a plynu v Norsku, oznámil jeden z největších objevů ropy na norském kontinentálním šelfu za poslední dekádu. Průzkumné vrty v oblasti Yggdrasil zvýšily odhadované objemy získatelné ropy na 96 až 134 milionů barelů ropného ekvivalentu, uvedla společnost ve čtvrtek.
Projekt Yggdrasil, nacházející se u jihozápadního pobřeží Norska, je v současnosti největším rozvíjeným energetickým projektem v zemi. První ropa má začít proudit v roce 2027 a Aker BP si klade za cíl vyprodukovat z oblasti přes 1 miliardu barelů ropy a plynu.
Nedávná vrtná kampaň, která odstartovala začátkem května, zahrnovala celkem 45 kilometrů vrtů během tří měsíců, včetně tří nejdelších větví vrtů v historii norského šelfu. Díky tomu získala společnost bezprecedentní množství dat z rezervoárů, což umožní rychlý přechod k fázím koncepčních studií a volbě optimálního napojení na stávající infrastrukturu.
Na projektu se vedle Aker BP podílejí i další významní hráči – Equinor ASA, státní společnost Petoro AS a polská Orlen SA. Projekt získal vládní schválení v roce 2023 jako součást vlny investičních plánů podaných s cílem využít výhodných daňových úlev z období pandemie.
Objev potvrzuje silnou geologickou perspektivu norského šelfu a posiluje pozici Aker BP jako klíčového hráče v evropské energetické bezpečnosti i v dlouhodobé strategii ropné soběstačnosti regionu.
Graf AKERBP.NO (D1)
Akcie Aker BP se aktuálně obchodují na ceně 251,80 NOK, po několikatýdenní konsolidaci kolem oblasti krátkodobých klouzavých průměrů. Cena se nyní nachází nad SMA 100 (244,25 NOK) a EMA 50 (248,67 NOK). RSI je na úrovni 53,0, což signalizuje neutrální tržní sentiment, bez známek překoupení nebo přeprodanosti.
Zdroj: xStation5
