Alibaba boduje v AI, ale cenová válka v doručování potravin sráží zisky

Společnost Alibaba Group zveřejnila výsledky za druhé čtvrtletí, které ukazují silný růst v oblasti umělé inteligence, ale zároveň pokles provozního zisku o 3 % na 35 miliard jüanů (4,9 miliardy USD). Celkové tržby vzrostly jen o 2 % na 247,7 miliardy jüanů, což zaostalo za očekáváním analytiků.
Tahounem zůstává cloudová divize, jejíž tržby vzrostly meziročně o 26 %, přičemž produkty napojené na umělou inteligenci vykázaly trojciferný růst. Tento výkon však nedokázal plně kompenzovat negativní dopady cenové války v čínském e-commerce, která se nejvíce projevila v segmentu doručování potravin, kde Alibaba soutěží s JD.com a Meituanem.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Tvrdé slevové boje, které odstartoval JD.com v roce 2025, tlačí konkurenty do ztrátových kampaní a snižují marže napříč trhem. Meituan nedávno varoval před výraznými ztrátami a akcie všech tří firem zareagovaly propadem o 27 miliard USD. Regulátoři už mezitím zasáhli a firmy se zavázaly k ukončení „neuspořádané soutěže“.
Navzdory tlaku na domácím trhu zůstává Alibaba v očích investorů silnou technologickou sázkou. Firma masivně investuje do vývoje velkých jazykových modelů a agentních AI služeb, které mají konkurovat nejen OpenAI, ale i čínským rivalům jako Baidu či Tencent. V srpnu také aktualizovala svůj open-source model pro generování videí, což je součástí širší AI ofenzivy.
Důležitým pilířem růstu zůstává mezinárodní e-commerce, včetně platforem jako Lazada či AliExpress. Právě tato diverzifikace pomohla akciím Alibaby letos překonat výkonnost domácích konkurentů.
Výhled zůstává smíšený – zatímco AI posiluje růstový potenciál firmy, tlak na ziskovost zůstává silný, a to jak kvůli cenové válce, tak i kvůli nutnosti vysokých investic do technologií.
Graf AHLA.DE (D1)
Akcie společnosti Adler Group se aktuálně obchodují na úrovni 105,00 EUR, což představuje průraz nad klíčové technické úrovně. Cena se nyní nachází nad oběma hlavními klouzavými průměry – SMA 100 na hodnotě 102,26 EUR a EMA 50 na úrovni 102,53 EUR. RSI se nachází na hodnotě 53,9, tedy v neutrálním pásmu, což naznačuje, že trh má prostor pro další růst bez známek překoupenosti. MACD linie se nachází nad signální linií, a i když rozdíl je zatím mírný, podporuje to pozitivní momentum. Po delším období boční konsolidace mezi 95–105 EUR může současný průraz představovat začátek nového růstového impulsu. Pokud se cena udrží nad klouzavými průměry, cílem může být návrat k předchozím úrovním rezistence v oblasti 108–113 EUR. Naopak podpora se nyní nachází kolem 102 EUR, kde se sbíhají EMA 50 a SMA 100 – její prolomení by mohlo znamenat návrat k nižším cenovým hladinám.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.