Alibaba vstupuje na trh s chytrými AI brýlemi

Alibaba vstupuje do trhu chytrých brýlí s ambicí propojit vlastní AI ekosystém přímo s každodenním životem uživatelů. Nové modely Quark S1 a Quark G1 stojí na platformě Qwen AI a mají ukázat, že Alibaba nechce zůstat jen u softwaru, ale míří i do spotřebního hardwaru.
Alibaba vstupuje na trh chytrých brýlí s AI
Alibaba Group spustila v Číně prodej svých prvních chytrých brýlí Quark S1 postavených na modelech Qwen AI, což je relativně vzácný vstup firmy do spotřební elektroniky. Quark S1 mají průsvitné displeje, které promítají informace do zorného pole, kamery, kostní mikrofony a vyměnitelné baterie s výdrží až 24 hodin. Cílí na podobnou roli, jakou na Západě hrají chytré brýle od Mety. Vedle nich Alibaba nabídne i levnější model Quark G1 bez micro OLED displejů, oba používají platformu Snapdragon AR1 od Qualcommu.
Quark S1 jako prodloužená ruka ekosystému Alibaba
Nové brýle zapadají do přeměny Alibaby na AI first firmu. Společnost nedávno sjednotila své spotřebitelské AI služby do aplikace Qwen, která rychle získala přes 10 milionů uživatelů, a AI funkce zapojila i do prohlížeče Quark. U brýlí S1 využívá Alibaba svůj ekosystém napln. Uživatelé mají přístup k marketplace Taobao, cestovní platformě Fliggy i platbám přes Alipay, doplňuje je hudba z NetEase Cloud Music a QQ Music. S1 jsou v prodeji na Tmallu, JD.com, Douyinu a ve stovkách kamenných obchodů v 82 městech, mezinárodní verze mají dorazit příští rok mimo jiné přes AliExpress.
Rostoucí trh chytrých brýlí v Číně
Alibaba vstupuje na trh, který v Číně rychle roste. Podle IDC se za posledních 12 měsíců do září prodalo zhruba 1,6 milionu chytrých brýlí, přičemž Xiaomi drží přibližně třetinu. Po započtení modelů s vestavěnými displeji se trh dostává přes 2 miliony kusů. Vedle velkých hráčů zde působí i menší firmy zaměřené na chytré doplňky klasických brýlí. Analytici očekávají, že vstup Alibaby přidá trhu konkurenci a urychlí vývoj směrem k hlubšímu využití AI v každodenním používání chytrých brýlí.
