Petrobras vstupuje do obnovitelných zdrojů – chystá akvizici podílu ve sluneční divizi BP v Brazílii

-
Petrobras plánuje akvizici 49,9% podílu ve společnosti Lightsource bp Brasil, čímž vstupuje do oblasti obnovitelných zdrojů.
-
BP se zbavuje části solární divize v rámci návratu k ropě a plynu po zklamání z nízkouhlíkových investic.
-
Partnerství má zatím jen jeden aktivní projekt, ale další rozvojový potenciál je výrazný.
-
Jde o strategický krok Petrobras v rámci dlouhodobé energetické transformace a diverzifikace.
-
Petrobras plánuje akvizici 49,9% podílu ve společnosti Lightsource bp Brasil, čímž vstupuje do oblasti obnovitelných zdrojů.
-
BP se zbavuje části solární divize v rámci návratu k ropě a plynu po zklamání z nízkouhlíkových investic.
-
Partnerství má zatím jen jeden aktivní projekt, ale další rozvojový potenciál je výrazný.
-
Jde o strategický krok Petrobras v rámci dlouhodobé energetické transformace a diverzifikace.
Brazilský ropný gigant Petrobras se chystá na svou první akvizici v oblasti obnovitelných zdrojů energie, když plánuje koupit 49,9% podíl v brazilské divizi Lightsource bp, solárním a bateriovém podniku britské BP.
Podle zdrojů obeznámených s jednáním již dozorčí rada Petrobras schválila transakci, která představuje významný krok v rámci energetické transformace státem kontrolované společnosti. Petrobras přitom už v listopadu zveřejnil pětiletý investiční plán, ve kterém deklaroval záměr vstoupit jako menšinový partner do projektů v oblasti solární, etanolové, bionaftové a biometanové energie.
BP prodává, Petrobras diverzifikuje
Pro BP je prodej části Lightsource bp Brasil součástí širšího návratu k jádrovému byznysu v ropě a plynu, poté co její nízkouhlíkové investice v posledních letech nenaplnily očekávání. Společnost do Lightsource vstoupila v roce 2017 s investicí 200 milionů USD a v roce 2023 získala plné vlastnictví.
Lightsource provozuje solární projekty ve více než deseti zemích a rozšiřuje aktivity i do bateriových úložišť ve velkém měřítku. Přesto zůstává její podíl na celkových výnosech BP v porovnání s fosilní divizí velmi malý.
Co přináší partnerství?
Po dokončení transakce bude mít nový společný podnik zatím pouze jeden fungující solární komplex – Milagres ve státě Ceará na severovýchodě Brazílie. Nicméně podle zdrojů existuje několik dalších projektů, které by mohly být postupně realizovány.
Petrobras navíc vidí potenciál synergických efektů, například v propojení s bateriovými úložišti nebo využití své stávající infrastruktury. CEO Magda Chambriard již dříve uvedla, že projekt energetické transformace bude formálně představen do konce roku 2025.
Graf PBR.US (D1)
Akcie Petrobras aktuálně zažívají silný výprodej a obchodují se na úrovni 11,78 USD, což představuje prudký pokles pod klíčové technické úrovně. Cena prorazila pod klouzavé průměry EMA 50 (12,40 USD) i SMA 100 (12,39 USD), čímž vznikl medvědí technický signál. RSI se nachází na hodnotě 39,4, tedy v blízkosti přeprodaného pásma, což ukazuje na rostoucí prodejní tlak, ale také na možnost blížící se konsolidace.
Z technického hlediska představuje nejbližší podpora oblast kolem 11,60–11,40 USD, kde se v minulosti cena několikrát odrazila. Naopak návrat nad úroveň 12,40 USD by znamenal snahu o obnovu pozitivního trendu.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Lam Research akcie rostou poté, co noví analytici zvýšili doporučení!
Oracle roste díky pokroku v jednání o dohodě s TikTokem
US Open: Wall Street uzavírá týden silným růstem
UnitedHealth odhaluje nedostatky v auditech, slibuje reformy a větší transparentnost
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.