Alibaba získává 3,2 miliardy USD přes konvertibilní dluhopisy na podporu cloudu a technologických investic

Alibaba si upevnila pozici lídra mezi čínskými technologickými firmami, když oznámila emisi konvertibilních dluhopisů v hodnotě přibližně 3,2 miliardy USD – svou největší za letošní rok. Tím potvrzuje svůj strategický záměr investovat do rozšíření cloudové infrastruktury a růstu globálních technologických operací.
Podrobnosti emise
Dluhopis je bezúročný, s datem splatnosti 15. září 2032. Investoři jej mohou převést na akcie s prémií 27,5 % až 32,5 % oproti ceně amerických akcií Alibaby. Přibližně 80 % výnosů bude použito na budování datových center, rozvoj cloudových technologií a zlepšení cloudových služeb. Zbytek (~20 %) půjde na zvýšení efektivity a dosahu v oblasti mezinárodního e‑commerce.
Reakce trhu
Po oznámení akcie Alibaby klesly o 2–3 % na burzách v Hongkongu i USA. I přesto zůstávají akcie od začátku roku silně v plusu – přes 70 %. Investoři tak zvažují krátkodobé riziko zředění akcií oproti dlouhodobému potenciálu růstu díky cloudu a AI.
Strategické dopady
Emise potvrzuje agresivní expanzi Alibaby do oblasti cloudové infrastruktury a umělé inteligence. Navazuje na dřívější oznámení o investici více než 50 miliard USD (380 miliard jüanů) během tří let do cloudu a AI. Firma tak posiluje svou pozici jak v Číně, tak na zahraničních trzích s vysokými nároky na výpočetní výkon.
Volba konvertibilních dluhopisů ukazuje snahu získat kapitál bez okamžitého zředění akcionářů – s možností převodu na akcie v budoucnu. Tento přístup vyvažuje náklady na financování a růstový potenciál.
Rizika a výhled
Mezi hlavní rizika patří tlak na zisky a marže kvůli vysokým investicím, kapitálová náročnost cloudu a regulatorní nejistoty v Číně i zahraničí. Přesto krok naznačuje, že Alibaba buduje infrastrukturu pro růst v oblasti AI, cloudu a přeshraničního e‑commerce. Při správné exekuci může být tato emise silnou pákou pro další fázi růstu firmy.
