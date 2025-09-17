Amazon automatizuje tvorbu reklam: Nový AI „kreativní partner“ pro SMB

Amazon představil nový nástroj poháněný umělou inteligencí, který má zjednodušit proces vytváření reklamních kampaní—zejména pro malé a střední podniky (SMB). Tento asistent je dostupný v rámci Creative Studio, integrovaného do platformy Ad Console, a u způsobilých reklamních subjektů nebude za něj účtován žádný dodatečný poplatek.
Hlavní funkce a jak to funguje
Uživatelé mohou pomocí asistenta:
-
Využít retailová data Amazonu k výzkumu publika a produktů.
-
Navrhnout slogan, storyboard, kreativní prvky jako obrázky, skripty, videa a hlasové přenosy (voice-over).
-
Přizpůsobit vizuály (např. pozadí, styl, tón) a vybrat hudbu z komerčního katalogu Amazonu.
-
Umístit reklamu napříč kanály Amazonu (produkty, brandové stránky, video/sponzorované reklamy) a partnerskými platformami.
Před zveřejněním obsahu má inzerent poslední slovo a Amazon provede moderaci podle svých pravidel; kreativní výstupy budou opatřeny vodotiskem.
Proč to Amazon dělá
Cíl je jasný: nabídnout firmám, které nemají velké rozpočty nebo kreativní agentury, nástroj, aby mohly vytvářet reklamy rychleji, levněji, ale stále efektivně. SMB stojí v Amazonově ekosystému za velkou část aktivity prodejců.
Reklamní tržby Amazonu rostou: poslední čtvrtletí meziročně +22 % na 15,7 miliardy USD.
Firmy jako Meta či Google také sází na AI-nástroje pro tvůrčí procesy. Snahy o zjednodušení kreativního workflow se stávají jedním z klíčových prvků, jak získat podíl na trhu reklam.
Rizika a výzvy
-
Může být těžké zachovat vysoký standard kreativity a originalitu, když nástroje generují šablonovité prvky.
-
Pokud více inzerentů používá podobné styly či šablony, risk je, že spotřebitelé zaznamenají stereotyp nebo "reklamní únavu".
-
Uchování identity značky: nástroj musí umožnit dostatečnou kontrolu nad vzhledem, tónem a brandovým hlasem.
-
Moderace, ochrana dat a transparentnost: jak Amazon nakládá s daty inzerentů, jak fungují moderátorské procesy, a jak se řeší možné zaujatosti v AI.
-
Dopad na tradiční agentury: některé agentury mohou ztratit část práce, pokud takové nástroje přejdou do mainstreamu.
Na co si dát pozor dál
-
Jak rychle budou SMB inzerenti tento nástroj používat a s jakým výsledkem.
-
Výkonnostní metriky: míra prokliku, náklady na objednávku, návratnost investice (ROAS) pro AI-vytvořené reklamy vs klasické kampaně.
-
Rozšíření služby mimo USA a do větších trhů, včetně nových formátů reklamy.
-
Reakce konkurence: jak zareagují firmy jako Google, Meta či další na tento posun v kreativitě reklam.
