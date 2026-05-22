Peking zaútočil na brokery. Akcie se propadly o 36 % za pár hodin!📉

- Čínské regulační orgány vydaly plán na likvidaci nelegálního přeshraničního investování do 2 let
- Futu Holdings propadlo o 36 %, Tiger Brokers (Up Fintech) o až 47 % v předtržních obchodech
- CSRC plánuje zkonfiskovat veškeré zisky z nelegální činnosti včetně zahraničních entit
- V roce 2025 odešlo z Číny přes tyto kanály více než bilion dolarů – rekord od roku 2006
- Dopad se rozšířil na Alibaba (–4,2 %) a JD.com (–3,5 %)
- Zákaz se vztahuje i na webové platformy, aplikace a sociální sítě propagující nelegální služby
Čínské regulační orgány spustily v pátek jeden z nejtvrdších útoků na přeshraniční obchodování s cennými papíry v historii země. Čínská komise pro regulaci cenných papírů vydala společné prohlášení s dalšími sedmi vládními institucemi a oznámila plán úplné likvidace nelegálního přeshraničního investování do dvou let. Reakce trhů byla okamžitá a brutální.
Akcie brokerské společnosti Futu Holdings propadly v předtržních obchodech o 36 procent, zatímco americké depozitární certifikáty společnosti Up Fintech, která provozuje platformu Tiger Brokers, klesly až o 47 procent. Obě společnosti čelí konfiskaci veškerých zisků pocházejících z nelegální činnosti, a to včetně jejich zahraničních entit v Hongkongu a Singapuru. Spolu s nimi regulátor potrestal také Longbridge Securities. Dopad se rozšířil i na další čínské tituly. Alibaba oslabila o 4,2 procenta a JD.com o 3,5 procenta.
Podstata problému leží hluboko v architektuře čínského kapitálového trhu. Čína uplatňuje přísné kontroly pohybu kapitálu, přičemž roční limit pro převod peněz do zahraničí je stanoven na 50 tisíc amerických dolarů na osobu. Futu a Tiger Brokers roky zaplňovaly mezeru v systému tím, že umožňovaly čínským retailovým investorům obchodovat na zahraničních burzách přes šedou zónu - bez licence pro činnost v pevninské Číně. Podle odhadů odešlo ze země přes tyto kanály v roce 2025 více než bilion dolarů, což představuje největší roční odliv kapitálu od roku 2006.
Rozsah nové regulace přesahuje samotné brokerské firmy. Zákaz se vztahuje na všechny zahraniční instituce nabízející finanční produkty čínským klientům, včetně webových stránek, obchodních platforem, mobilních aplikací i zákaznické podpory. Penalizovány budou také internetové platformy a účty na sociálních sítích šířící propagační obsah nelegálních služeb. Čínským bankám přibudou povinnosti důkladněji kontrolovat přeshraniční devizové transakce.
Pro investory sledující čínské akcie a technologický sektor představuje tato zpráva signál zvýšené regulační nejistoty. Otázkou zůstává, jak daleko Peking zajde. Některé zdroje upozorňují, že čínští investoři hledají alternativy, přičemž někteří se mohou obrátit na kryptoměny nebo mimoburzovní obchodování, což by regulátorům mohlo přinést nové problémy namísto řešení těch stávajících.
