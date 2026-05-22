Akcie Workday prudce rostou 📈 Silné výsledky umlčely obavy z AI konkurence 🤖

- Akcie Workday v premarketu vzrostly téměř o 12 % po lepších výsledcích za první čtvrtletí.
- Tržby z předplatného stouply o 14,3 % na 2,35 miliardy USD.
- Firma překonala odhady tržeb i upraveného zisku na akcii, ale ponechala roční výhled beze změny.
- Investoři sledují, zda AI funkce jako Sana pomohou Workday udržet růst proti nové konkurenci.
Akcie společnosti Workday v pátečním premarketu vyskočily téměř o 12 % poté, co podnikový softwarový hráč překonal očekávání analytiků za první čtvrtletí. Výsledky pomohly zmírnit obavy, že nástup umělé inteligence a nových AI konkurentů, jako je Anthropic, rychle naruší poptávku po tradičních softwarových dodavatelích.
Workday ukázal, že jeho byznys zůstává odolný. Tržby z předplatného vzrostly o 14,3 % na 2,35 miliardy USD, přičemž nové obchody se podílely na přibližně 40 % tohoto růstu. To je důležité, protože investoři v posledních měsících zpochybňovali, zda zavedené softwarové firmy dokážou dál růst v prostředí, kde se zákazníci stále více zajímají o generativní AI a nové automatizační nástroje.
Celkové čtvrtletní tržby dosáhly 2,54 miliardy USD, zatímco analytici očekávali 2,52 miliardy USD. Upravený zisk na akcii činil 2,66 USD, což bylo výrazně nad odhadem 2,51 USD. Právě kombinace vyšších tržeb a lepší profitability pomohla investorům získat větší jistotu, že Workday dokáže ustát tlak nových technologií.
Přesto nejde o jednoznačný obrat sentimentu. Analytici z Barclays uvedli, že výsledky pravděpodobně samy o sobě nezmění celý investiční příběh, ale poskytují trhu uklidňující signály. Firma zároveň ponechala celoroční výhled tržeb z předplatného beze změny, což naznačuje, že management zatím nevidí důvod k výraznějšímu zvýšení očekávání.
Důležitým faktorem je i vlastní AI strategie Workday. Společnost postupně přidává funkce umělé inteligence napříč svou platformou a v březnu představila Sana, konverzační AI vrstvu pro své produkty. Cílem je udržet relevanci v prostředí, kde zákazníci chtějí vyšší automatizaci, rychlejší práci s daty a efektivnější řízení lidských zdrojů i financí.
Podle analytiků z Jefferies je Workday relativně dobře chráněn před narušením ze strany AI konkurence díky své silné pozici v podnikovém softwaru. Firma má kolem 80 milionů uživatelů, vysokou retenci zákazníků a její platforma funguje jako klíčový systém záznamu pro HR a finanční procesy. Právě tato hluboká integrace do firemních struktur může být pro nové konkurenty významnou bariérou.
Akcie Workday však měly před výsledky za sebou velmi slabé období. Od začátku roku klesly o více než 43 %, zatímco širší index softwarových a servisních firem v rámci S&P 500 ztratil přibližně 14 %. Prudký páteční růst tak přichází z nízké základny a může být částečně také reakcí na příliš pesimistické očekávání trhu.
Z valuace přitom Workday nevypadá ve srovnání s některými konkurenty draze. Jeho forwardové P/E za příštích 12 měsíců činí 10,93, zatímco Salesforce se obchoduje kolem 12,8násobku očekávaných zisků. To může být pro část investorů argumentem, že po prudkém letošním propadu už je v ceně započítána značná část obav.
Pro investory je hlavní otázkou, zda Workday dokáže proměnit AI nejen v obranný nástroj, ale také v nový růstový motor. Výsledky za první čtvrtletí ukazují, že základní byznys zůstává stabilní, ale ponechaný roční výhled naznačuje opatrnost. Trh proto bude v dalších kvartálech sledovat hlavně tempo nových zakázek, přijetí AI funkcí zákazníky a schopnost firmy udržet marže.
