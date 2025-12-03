Amazon rozšiřuje nabídku AI – zavádí „AI továrny“ přímo v datových centrech firem a vyzývá tak Nvidia

-
AWS uvedlo „AI továrny“, které umožňují firmám provozovat výkonnou AI infrastrukturu přímo ve vlastních datových centrech.
Klienti si mohou vybrat mezi čipy AWS Trainium 3 a GPU Nvidia Blackwell, což podporuje flexibilní hybridní model.
Nový Trainium 3 nabízí více než čtyřnásobný výkon a lepší energetickou efektivitu, zatímco Trainium 4 má přinést kompatibilitu s technologií NVLink Fusion od Nvidia.
Amazon tímto krokem přímo posiluje konkurenční tlak na Nvidia a cílí na firmy s požadavky na suverenitu dat a nízkou latenci.
Na konferenci AWS re:Invent 2025 v Las Vegas představila společnost Amazon Web Services (AWS) ambiciózní novinku – „AI továrny“. Nová služba umožňuje firmám a vládním institucím provozovat pokročilou AI infrastrukturu přímo ve vlastních datových centrech. AWS tímto krokem nejen rozšiřuje své cloudové možnosti, ale také přímo konkuruje dominanci Nvidia na trhu AI hardwaru.
Co jsou „AI továrny“ a proč jsou důležité
Produkt „AI továrny“ umožňuje klientům provozovat AI výpočty lokálně, přičemž AWS dodává a spravuje kompletní infrastrukturu – od výpočetních jednotek přes síťové prvky, úložiště a zabezpečení až po integraci s nástroji jako Amazon Bedrock nebo SageMaker.
Klienti si mohou vybrat mezi novými čipy Trainium 3 od AWS a nejnovějšími GPU Nvidia Blackwell – podle typu a náročnosti svých úloh.
Tento model spojuje výhody cloudu s požadavky na kontrolu dat, výkon a dodržení regulatorních pravidel – což je obzvlášť důležité pro vlády, banky nebo farmaceutické firmy.
Hardware – Trainium 3 a Nvidia v jednom
Nový čip Trainium 3 poskytuje více než čtyřnásobný výpočetní výkon oproti předchozí generaci a zároveň spotřebovává o 40 % méně energie. Servery UltraServer mohou být osazeny až 144 čipy Trainium 3 a snadno škálovány na tisíce serverů.
AWS zároveň oznámilo vývoj čipu Trainium 4, který bude podporovat technologii NVLink Fusion od Nvidia – což umožní kombinovat vlastní čipy s GPU Nvidia v rámci jediné infrastruktury.
Tato strategie dává firmám flexibilitu – mohou využít výhody nižších nákladů u vlastních čipů AWS i špičkový výkon GPU od Nvidia, podle konkrétní potřeby.
Strategický význam – čeho chce Amazon dosáhnout
AWS tímto krokem usiluje o větší nezávislost na dodavatelích GPU a zároveň chce nabídnout podnikům cenově dostupné a výkonné AI řešení bez nutnosti budovat vlastní datová centra.
Model „AI továrny“ je atraktivní pro klienty, kteří chtějí udržet kontrolu nad daty nebo splnit přísné regulatorní požadavky.
Díky podpoře obou typů čipů se AWS profiluje jako neutrální poskytovatel AI infrastruktury – vhodný pro široké spektrum klientů.
Zároveň tím Amazon přímo konkuruje Nvidia, která zatím drží vedoucí postavení v oblasti AI hardwaru.
Výzvy a nejasnosti
AWS zatím nezveřejnilo konkrétní cenový model pro „AI továrny“. Otázkou zůstává, zda bude řešení cenově výhodnější než veřejný cloud nebo vlastní infrastruktura.
Další výzvou je spotřeba energie – i přes zlepšenou efektivitu jsou velké AI clustery stále energeticky náročné.
Úspěch služby bude záviset na ochotě firem přijmout hybridní model a svěřit AWS správu kritické AI infrastruktury.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.