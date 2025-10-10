Amazon rozšiřuje svou logistickou síť: Nová obří centra v Oregonu a Indianě

-
Amazon otevřel nové distribuční centrum v Oregonu a plánuje další v Indianě.
-
Společnost chystá expanzi skladové sítě až za 15 miliard USD s důrazem na automatizaci.
-
Výzvy zahrnují vysoké investiční náklady, dopad na pracovní trh a odpor místních komunit.
-
Amazon otevřel nové distribuční centrum v Oregonu a plánuje další v Indianě.
-
Společnost chystá expanzi skladové sítě až za 15 miliard USD s důrazem na automatizaci.
-
Výzvy zahrnují vysoké investiční náklady, dopad na pracovní trh a odpor místních komunit.
Amazon dále investuje do své logistické infrastruktury. Nedávno otevřel nové logistické centrum poblíž Portlandu ve státě Oregon a plánuje další v Indianě. Tento krok je součástí širší strategie, jak zkrátit dodací lhůty, posílit distribuční kapacity a přizpůsobit se rostoucí poptávce v e‑commerce.
Strategická expanze v Oregonu a Indianě
Nové centrum v Oregonu výrazně posiluje přítomnost Amazonu na severozápadě USA. Plánované centrum v Indianě je zatím ve fázi příprav, ale jeho cílem je pokrýt dosud slabě obsluhovanou oblast.
Tato distribuční centra bývají vybavena pokročilou automatizací, robotikou a systémy pro inteligentní třídění zboží, což umožňuje zvládat vysoké objemy objednávek s maximální efektivitou.
Dlouhodobá vize: Automatizace a efektivita
Rozšiřování logistických kapacit zapadá do širší strategie Amazonu. Podle dostupných zpráv společnost zvažuje rozšíření skladové sítě až o 15 miliard USD, což by mohlo znamenat výstavbu až 80 nových center, převážně automatizovaných.
Amazon se čím dál více odklání od tradičních modelů logistiky a směřuje k roboticky řízeným skladům nové generace. Podle odhadů Morgan Stanley by tato automatizace mohla Amazonu do roku 2030 ušetřit až 10 miliard USD ročně.
Důsledky a rizika
- Konkurenční výhoda v doručování: Rozmístěním center blíže k zákazníkům může Amazon výrazně zrychlit doručení a snížit náklady na poslední míli.
- Vysoké investiční náklady: Výstavba a provoz těchto center je nákladná a návratnost závisí na efektivitě a růstu poptávky.
- Dopad na pracovní trh: Rozvoj automatizace může snížit počet tradičních pracovních míst. Amazon tvrdí, že robotika spíše mění charakter práce než že by ji eliminovala, ale obavy z propouštění přetrvávají.
- Regulace a odpor komunit: Výstavba velkých center často naráží na odpor místních komunit kvůli dopravě, hluku a dopadům na životní prostředí. Amazon bude muset zvládnout povolovací proces i veřejné mínění.
Výhled
Amazon pokračuje v budování moderní logistické sítě, která je více automatizovaná, efektivní a regionálně optimalizovaná. Nová centra v Oregonu a Indianě jsou jen částí této širší transformace. Investoři i veřejnost budou sledovat především rozsah automatizace, návratnost investic, dopady na zaměstnanost a reakce místních samospráv.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Applied Digital zrychluje růst. Akcie rostou téměř o 20 %
Bývalý britský premiér Rishi Sunak přijal poradní role u Microsoftu a společnosti Anthropic
Akcie Applied Digital rostou o 26 % po silných výsledcích a nové AI infrastrukturní smlouvě
Bristol Myers Squibb kupuje Orbital Therapeutics za 1,5 miliardy USD a rozšiřuje výzkum in vivo CAR-T terapií
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.