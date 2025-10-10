Bristol Myers Squibb kupuje Orbital Therapeutics za 1,5 miliardy USD a rozšiřuje výzkum in vivo CAR-T terapií

-
Bristol Myers Squibb kupuje Orbital Therapeutics za 1,5 miliardy USD a získává přístup k in vivo CAR‑T kandidátu OTX‑201 a RNA platformě.
-
Akvizice rozšiřuje možnosti BMS v oblasti autoimunitních onemocnění a buněčné terapie nové generace.
-
Výzvy zahrnují vývojová rizika, regulační schválení a konkurenci na trhu.
-
Bristol Myers Squibb kupuje Orbital Therapeutics za 1,5 miliardy USD a získává přístup k in vivo CAR‑T kandidátu OTX‑201 a RNA platformě.
-
Akvizice rozšiřuje možnosti BMS v oblasti autoimunitních onemocnění a buněčné terapie nové generace.
-
Výzvy zahrnují vývojová rizika, regulační schválení a konkurenci na trhu.
Společnost Bristol Myers Squibb (BMS) oznámila 10. října 2025 akvizici biotechnologické firmy Orbital Therapeutics v hodnotě 1,5 miliardy USD. Tento krok má posílit portfolio BMS v oblasti buněčné terapie, zejména u tzv. in vivo CAR‑T terapií, které cílí na autoimunitní onemocnění.
Co akvizice zahrnuje
Součástí dohody je především přístup ke kandidátovi OTX‑201 – preklinické RNA terapii, která má programovat T‑lymfocyty přímo v těle pacienta (in vivo) pomocí lipidových nanočástic (LNP) a cirkulární RNA.
BMS rovněž získá přístup k technologické platformě Orbitalu zaměřené na návrh RNA, AI‑podporovaný vývoj a cílené doručování léčiv. Tato platforma umožňuje vývoj nových terapií s potenciálem vyšší bezpečnosti a efektivity.
Strategický význam a kontext
BMS sází na in vivo přístup jako na budoucnost buněčné terapie. Na rozdíl od tradičních ex vivo CAR‑T metod (které vyžadují odebrání a úpravu pacientových buněk mimo tělo), in vivo terapie umožňuje přímé dodání genetického materiálu do těla pacienta – a tím zjednodušení celého procesu.
I když je OTX‑201 stále ve fázi předklinického vývoje, BMS věří, že investice do RNA a buněčných technologií se v dlouhodobém horizontu vyplatí, zejména v oblasti léčby autoimunitních onemocnění.
Tržní reakce
Akcie BMS po oznámení mírně klesly, což naznačuje určitou opatrnost investorů vůči riziku drahé akvizice v rané fázi vývoje. Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Applied Digital zrychluje růst. Akcie rostou téměř o 20 %
Bývalý britský premiér Rishi Sunak přijal poradní role u Microsoftu a společnosti Anthropic
Akcie Applied Digital rostou o 26 % po silných výsledcích a nové AI infrastrukturní smlouvě
Amazon rozšiřuje svou logistickou síť: Nová obří centra v Oregonu a Indianě
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.