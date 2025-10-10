Bývalý britský premiér Rishi Sunak přijal poradní role u Microsoftu a společnosti Anthropic

-
Rishi Sunak přijal poradní role u Microsoftu a Anthropicu s přísnými pravidly proti střetu zájmů.
Veškerý příjem z těchto pozic věnuje vlastní charitativní iniciativě The Richmond Project.
Role odrážejí širší trend spojování politiky, technologií a regulace v éře AI.
Bývalý britský premiér Rishi Sunak oznámil, že se stává poradcem společností Microsoft a Anthropic, což představuje jeho přechod z politiky do technologického sektoru.
Role, podmínky a kontext
Obě role jsou částečné a interně orientované. Sunak nesmí podle pravidel lobovat za společnosti u britské vlády ani se podílet na žádných otázkách spojených s britskou legislativou nebo regulací. Dohody byly schváleny britským orgánem ACOBA, který dohlíží na přechod politiků do soukromého sektoru.
V rámci Microsoftu bude Sunak poskytovat strategické poradenství v oblasti geopolitiky a makroekonomických trendů. Ve společnosti Anthropic se zaměří na globální strategii a společenské dopady AI, přičemž se vyhne otázkám spojeným s britskou politikou.
Sunak zároveň oznámil, že veškerý honorář z těchto pozic věnuje své nové charitě The Richmond Project, která se zaměřuje na zvyšování finanční gramotnosti a sociální mobilitu.
Kontext a význam
Sunak není prvním bývalým politikem, který přechází do technologického sektoru – trend využívání politické expertízy ve firmách jako Microsoft či Anthropic se rozšiřuje.
Během svého premiérského mandátu (říjen 2022 – červenec 2024) Sunak vedl klíčové iniciativy v oblasti umělé inteligence, včetně prvního globálního summitu o bezpečnosti AI, konaného v roce 2023.
Jeho nové role tak navazují na jeho předchozí práci a naznačují jeho pokračující vliv na vývoj vztahu mezi politikou, technologií a regulací.
Rizika a kontroverze
-
Vnímání střetu zájmů: Přestože je Sunak formálně omezen, někteří kritici se obávají, že jeho rozhodnutí z doby ve funkci mohou nepřímo prospět firmám, které nyní radí.
-
Souběžné role: Sunak již dříve přijal poradní roli v Goldman Sachs – souběh pozic může vyvolat otázky o prioritách a zaměření.
-
Otevřenost a důvěra: Klíčová bude transparentnost jeho aktivit a veřejná kontrola.
-
Etické otázky: Přechod bývalého premiéra k firmám s významným vlivem na AI může být vnímán jako problematický, i přes darování příjmů na charitu.
Co sledovat dál
-
Zveřejnění detailního popisu Sunakových kompetencí
-
Reakce politiků, médií a veřejnosti
-
Možné budoucí zapojení Microsoftu a Anthropicu do britských AI iniciativ
-
Jak bude vnímána jeho charita The Richmond Project
