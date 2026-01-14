Amazon se odvolává proti pokutě v Itálii za zneužití dominantního postavení

-
Amazon napadá rozhodnutí italského soudu ohledně antimonopolní pokuty.
-
Pokuta byla snížena ze 1,128 mld. eur na 752,4 mil. eur.
-
Firma čelí obvinění, že zvýhodňovala vlastní logistiku v rámci marketplace systému.
-
Odvolání může mít dopad na právní i tržní pozici Amazonu v EU.
-
Společnost Amazon oznámila, že se odvolá proti rozhodnutí italského soudu, který potvrdil sníženou antimonopolní pokutu udělenou italským regulátorem hospodářské soutěže. Firma tvrdí, že obvinění ze zneužití dominantního postavení v oblasti e‑commerce logistiky jsou neopodstatněná a hodlá bránit své aktivity legální cestou.
Původní pokuta ve výši 1,128 miliardy eur byla v minulém roce snížena na 752,4 milionu eur, ale i tato částka zůstává jednou z nejvyšších sankcí uložených technologické společnosti v Evropě. Amazon uvedl, že plánuje využít všech právních prostředků, aby se domohl zrušení pokuty.
Klíčové body sporu
Italský regulátor tvrdí, že Amazon ve svém marketplace systému upřednostňoval vlastní logistické služby, čímž diskriminoval jiné přepravce a porušoval zásady hospodářské soutěže. Firma naopak argumentuje, že zákazníkům i partnerům nabízí možnost volby a že její systémy nejsou navrženy tak, aby porušovaly tržní pravidla.
Tento spor je dalším příkladem zvyšujícího se tlaku evropských institucí na velké digitální platformy, které jsou čím dál častěji předmětem antimonopolních šetření a regulatorních opatření.
Dopad na Amazon a trh
Odvolací proces může trvat měsíce a právní nejistota tak může negativně ovlivnit krátkodobý sentiment investorů. Přestože pokuta byla snížena, její finanční dopad je stále výrazný. Pro Amazon představuje výzvu zejména to, jak upraví své obchodní modely v Evropě, pokud budou podobné zásahy pokračovat.
V širším kontextu je tento případ vnímán jako precedens pro budoucí regulaci online platforem, zejména v oblasti e‑commerce, logistiky a datového zpracování.
