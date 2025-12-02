Amazon uvádí Trainium3: Rychlá ofenziva proti Nvidii a Googlu na poli AI čipů

-
Amazon spouští Trainium3, nový AI čip konkurující Nvidii a Googlu, s důrazem na cenovou efektivitu.
-
Anthropic je klíčovým uživatelem čipů, do konce roku jich dostane až 1 milion.
-
Amazon také představil nové AI modely Nova 2 a nástroj Nova Forge pro jejich přizpůsobení.
-
Navzdory hardwarovému pokroku Trainium stále zaostává ve softwarové podpoře, což ztěžuje širší adopci mimo velké partnery.
-
Společnost Amazon urychlila uvedení svého nového čipu Trainium3, který má konkurovat špičkovým AI akcelerátorům od Nvidie a Google. Nový čip je od tohoto týdne k dispozici zákazníkům v některých datových centrech a v příštím roce začne jeho rychlá expanze, uvedl viceprezident Dave Brown.
Trainium3 je součástí širší strategie Amazonu, jak zvýšit svůj podíl v oblasti umělé inteligence, kde zatím zaostává za konkurencí jako Microsoft (spolupracující s OpenAI) nebo Google. Amazon sází na cenovou efektivitu a tvrdí, že Trainium nabízí lepší poměr cena/výkon než grafické karty od Nvidie.
Vývoj Trainium3 trval přibližně rok, což je ve světě čipů mimořádně rychlý cyklus a odpovídá tempu, které nastavila právě Nvidia. Problémem však zůstává nedostatek softwarové podpory, díky které jsou Nvidia čipy tak populární mezi vývojáři. Například společnost Bedrock Robotics, která provozuje infrastrukturu na AWS, ale pro vývoj vlastních AI modelů stále spoléhá na Nvidii, kvůli její spolehlivosti a snadnému použití.
Zatímco širší trh zatím čeká, jak si Trainium povede, hlavním zákazníkem čipů je startup Anthropic, kterému Amazon letos poskytl více než 500 000 čipů a do konce roku plánuje rozšíření na 1 milion kusů. Anthropic zároveň spolupracuje i s Googlem, což ukazuje na konkurenci mezi cloudovými giganty v boji o tréninkové kapacity pro AI.
Vedle hardwaru Amazon na své konferenci re:Invent představil také nové verze vlastních AI modelů Nova 2, včetně varianty Omni, která umí zpracovávat text, obrázky, video i hlas a reagovat zpět textem nebo obrazem. Pro pokročilé zákazníky přibyla nová platforma Nova Forge, umožňující předčasný přístup k trénovaným modelům a jejich přizpůsobení na základě vlastních dat.
Společnost Reddit využívá Nova Forge k vytvoření vlastního nástroje pro monitoring bezpečnostních zásad na platformě. Podle jejího CTO spočívá hodnota AI v přesném přizpůsobení konkrétním potřebám, nikoli v univerzálním nasazení nejvýkonnějších modelů.
Graf AMZN.US (D1)
Akcie společnosti Amazon aktuálně posilují a obchodují se na ceně 236,68 USD, přičemž během posledních seancí došlo k jasnému proražení nad klouzavé průměry – EMA 50 (229,84 USD) i SMA 100 (227,75 USD). Tento průraz je pozitivní technický signál a může naznačovat obrat trendu směrem vzhůru. RSI se pohybuje na hodnotě 54,3, což znamená, že akcie mají prostor pro další růst bez známek překoupenosti.
Zdroj: xStation5
