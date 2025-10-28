Amazon zahajuje propouštění 14 000 firemních pozic v souvislosti s AI strategií

-
Amazon propustí přibližně 14 000 korporátních pozic v rámci restrukturalizace a posunu k AI.
-
Snížení se týká okolo 4 % korporátní pracovní síly (~350 000 zaměstnanců) a zasáhne několik oddělení (HR, cloud, reklama, devices).
-
Firma uvádí, že přesouvá zdroje do svých „největších sázek“ (AI, infrastruktura) a zároveň odstraňuje vrstvy byrokracie.
-
Vlna propouštění bude pokračovat i do roku 2026, což odráží širší trend v technologickém sektoru směřující k efektivitě a automatizaci.
-
Společnost Amazon Inc. oznámila, že zruší přibližně 14 000 korporátních pracovních míst v rámci své nejnovější masivní úsporné a restrukturalizační akce. Krok přichází v době, kdy firma intenzivně investuje do umělé inteligence a snaží se fungovat s menším počtem vrcholových a středních manažerů. Reuters+1
Strategické důvody
Ve zprávě zaměstnancům uvedla senior vice‑prezidentka Beth Galetti, že krok je součástí snahy „být ještě silnější tím, že dále snižujeme byrokracii, odstraňujeme vrstvy řízení a přesouváme zdroje tak, abychom investovali do našich největších sázek a toho, co je nejdůležitější pro naše zákazníky dnes i v budoucnu“.
Generální ředitel Andy Jassy již v červnu varoval, že rozšířené využití AI a automatizace povede ke zmenšení korporátní pracovní síly.
S přibližně 350 000 korporátními zaměstnanci po celém světě představuje tato redukce zhruba 4 % jejich počtu.
Kde k propouštění dochází
Snížení počtu míst bude zasahovat více oddělení:
-
Zařízení a služby (devices)
-
Reklama
-
Cloudové služby (Amazon Web Services)
-
Lidské zdroje / oddělení People Experience & Technology
Amazon také uvedl, že toto není poslední vlna. Další rozsáhlejší úsporná opatření jsou plánována pro rok 2026.
Dopady pro Amazon a technologický sektor
Tento krok přichází v době, kdy většina technologických firem provádí obdobná škrty a alokuje zdroje směrem k umělé inteligenci.
Pro Amazon jde o přesun od období intenzivního najímání (zejména během pandemie) k většímu důrazu na provozní disciplínu, nákladovou efektivitu a investice. Firma v letošním roce plánuje masivní kapitálové výdaje (např. datová centra pro AI), zatímco zároveň snižuje korporátní kapitál.
Na co se zaměřit
-
Pro zaměstnance: Amazon nabízí dotčeným pracovníkům např. 90 dní na vnitřní přeřazení, odstupné a podporu při přechodu.
-
Pro investory: Restrukturalizace může pomoci zlepšit marže v následujících letech, protože Amazon posiluje cloud a AI. Současně to ale upozorňuje na rizika – pokud bude kultura firmy nebo morálka zaměstnanců narušena, může dojít k provozním problémům.
-
V technologickém sektoru: Tento případ může zvýšit dohled nad tím, jak rychle mohou firmy škálovat investice do AI a zároveň udržet lidský kapitál a agilitu.
