Akcie Cameco dosáhly rekordních maxim po oznámení strategického partnerství s USA

- Partnerství společností Cameco, Brookfield a Westinghouse s administrativou Donalda Trumpa potenciálně zahrnuje kontrakty v hodnotě až 80 miliard USD a posiluje roli Cameco jako klíčového dodavatele uranu.
- Oznámení vyvolalo euforii na trzích a může odstartovat vlnu investic do jaderné energetiky v USA, z čehož mohou těžit i další producenti uranu.
- Detaily financování zatím nebyly zveřejněny, ale zapojení americké vlády do výstavby reaktorů AP1000 a AP300 představuje silný politický signál podpory jaderné energetiky.
Akcie Cameco Corp. posílily o ~22 % na historické maximum po oznámení strategického partnerství s USA
Akcie společnosti Cameco Corp. dnes vzrostly přibližně o 22 % na nové historické maximum poté, co bylo oznámeno strategické partnerství se Spojenými státy pod vedením administrativy Donalda Trumpa. Partnerství mezi společnostmi Cameco, Brookfield a Westinghouse s Trumpovou administrativou představuje jeden z nejstrategičtějších kroků v americké energetické politice za poslední dekády. Naznačuje posun směrem k moderním jaderným technologiím a snahu o obnovu domácího jaderného průmyslu za využití domácích zdrojů uranu. Pro Cameco to znamená nejen potenciální kontrakt v hodnotě 80 miliard USD, ale i potvrzení jeho role jako klíčového dodavatele paliva a technologického partnera v novém investičním cyklu USA.
Tržní euforie je dobře podložená. Projekt může odstartovat dlouhodobou investiční vlnu, která podpoří růst poptávky po uranu a vytvoří trvalý uptrend napříč celým sektorem. Přirozenými beneficienty jsou společnosti jako NexGen, Denison, UEC a Energy Fuels, protože trh očekává renesanci jaderné energetiky a potřebu zabezpečení dodavatelského řetězce.
Za zmínku stojí, že detaily financování projektu zatím nejsou známy. Rozsah projektu bude záviset na tom, zda získá federální podporu nebo státní záruky. I tak ale zapojení americké vlády do výstavby reaktorů Westinghouse vysílá silný politický signál potvrzující dlouhodobou podporu jaderné energetiky.
Pokud bude dohoda finálně uzavřena, mohla by otevřít novou růstovou fázi jaderného sektoru, přičemž Cameco by sehrálo klíčovou roli jako dodavatel paliva i jako součást strategie energetické bezpečnosti USA.
Zdroj: xStation5
