Palantir a Nvidia spojují síly ve vývoji pokročilé umělé inteligence

- Integrace technologií Nvidia (CUDA-X, Nemotron) s AI platformou Palantiru umožňuje vytvářet pokročilé AI agenty a automatizovat obchodní procesy.
- Prvním klientem je společnost Lowe’s, která řešení využívá k optimalizaci logistiky – ukazuje tak praktické nasazení integrovaného AI hardwaru a softwaru v maloobchodu.
- Integrace technologií Nvidia (CUDA-X, Nemotron) s AI platformou Palantiru umožňuje vytvářet pokročilé AI agenty a automatizovat obchodní procesy.
- Prvním klientem je společnost Lowe’s, která řešení využívá k optimalizaci logistiky – ukazuje tak praktické nasazení integrovaného AI hardwaru a softwaru v maloobchodu.
Společnosti Palantir a Nvidia uzavřely strategické partnerství, jehož cílem je propojení pokročilých výpočetních technologií Nvidia, jako jsou knihovny CUDA-X a otevřené AI modely, s platformou umělé inteligence společnosti Palantir. Partnerství má za cíl vytvořit komplexní technologický stack, který firmám umožní implementovat pokročilou analytiku, automatizovat procesy a nasazovat přizpůsobitelné AI agenty podporující optimalizaci složitých provozních systémů.
Prvním významným uživatelem tohoto řešení je společnost Lowe’s, která jej využívá k efektivnějšímu řízení dodavatelského řetězce. Spolupráce posiluje schopnosti Palantiru v oblasti AI díky využití výpočetního výkonu GPU od Nvidie a nejmodernějších AI modelů, čímž vzniká nový standard pro provozní aplikace umělé inteligence v odvětvích, jako je maloobchod, zdravotnictví, finanční služby nebo veřejná správa.
Nvidia zůstává lídrem v oblasti AI hardwaru, zejména grafických procesorů, zatímco Palantir se zaměřuje na vývoj AI softwaru a platforem – obě společnosti tak na trhu působí jako komplementární hráči. Spolupráce Palantiru a Nvidie představuje důležitý krok směrem k budování integrovaného AI ekosystému, který kombinuje výkonné výpočty s pokročilými analytickými nástroji. Partnerství si již získalo uznání investorů i odborníků jako potenciální motor AI inovací v podnikové i veřejné sféře.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Nálada na Wall Street navzdory snížení sazeb Fedu a uzavřené dohodě s Čínou 🗽Americký dolar posiluje
US100 ztrácí 0,5 % 📉 Pokles akcií Meta pokračuje kvůli obavám z výdajů na AI a komentářům Deutsche Bank
Bostic a Hammack z Fedu komentují měnovou politiku USA 🔍Rozdělený Fed?
AbbVie blízko měsíčního minima po zveřejnění výsledků 📉
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.